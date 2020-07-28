Киев, Донецк и Луганск начали внеочередные переговоры по дополнительным мерам контроля действующего перемирия

28 Июль 2020 2020-07-28T14:39:44+03:00

С 27 июля в Донбассе обстрелов не зафиксировано Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава МИД ЛНР рассказал, что будут обсуждать на внеочередных переговорах

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В 14.00 участники рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы начали внеочередной раунд переговоров в режиме видеоконференции. На повестку дня вынесены вопросы по поводу дополнительных мер контроля действующего перемирия в Донбассе.

— Сегодня в 14. 00 в режиме видеоконференции состоится внеочередное заседание рабочей группы по вопросам безопасности. На повестке дня: продолжение работы над планом разминирования; обсуждение возможных дополнительных участков разведения сил и средств; реализация дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня, — сообщил полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел Республики Владислав Дейнего.

Напомним, что 27 июля в Донбассе начали действовать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Стороны конфликта договорились запретить использование какого-либо вооружения, включая стрелковое оружие, проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU