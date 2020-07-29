«Пока стоит тишина, но в то, что она продлится долго - не верим!»: Что думают о перемирии в «красных» зонах ДНР

Дончане уже не верят никаким обещаниям перемирий, но в глубине души все равно надеются. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С понедельника в Донбассе объявлено бессрочное прекращение огня. Запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Дончане настороженно ловят любые отзвуки и хрупкая тишина, которая наступила 27 июля, их больше тревожит, чем радует. Это хорошо в московской студии ток-шоу заявлять, что «Ура! Война окончилась!», в жизни же все иначе.

Жители Республик помнят более 20-ти перемирий. Каких только названий они не носили: полное, всеобъемлющее, хлебное, пасхальное, школьное… Если бы от названий зависела победа, то она бы уже давно наступила.

Как живут люди в прифронтовых поселках, верят ли они, что тишина воцарилась надолго? С этими вопросами звоню жителям села Саханка.

- Ой, давно не слышались! – обрадовалась моему звонку Оксана Самарская - директор единственной школы в Саханке, где учится около 30-ти детей, - Ну, что сказать? Боимся уже что-то говорить. Еще 26 июля было у нас очень шумно, но сейчас пока тишина. Она наступила, как и обещали, 27 июля и пока не нарушалась. Верим ли мы в то, что это надолго? Пожалуй, нет.

Мы говорим о планах на лето, об урожае, о сложностях с выездом, в первую очередь из-за безденежья.

- В Седово мы и не ездим. Детвора хватают с утра велосипеды и едут на море по месту, - говорит Оксана. – В этом году и в Крым пока никого не отправили. Живем в безвременьи и постоянном ожидании.

При этом школа Саханки активно готовится к началу учебного года. Об этом мне рассказала ее технический работник Тамара Александровна.

- Красим, белим, на днях глава Новоазовской администрации Олег Моргун доставил нам две партии шифера, будем крышу крыть. Ходят слухи о второй волне коронавируса, о том, что обучение снова будет дистанционным, верить в них не хочется, - говорит она. – А вот в это перемирие у нас никто не верит. Сколько их уже было на моей память! При этом на той стороне у многих родственники, особенно в Мариуполе, а поехать мы не можем. Живем в войне, родных не видим – какая тут радость в жизни? Вы там не слышали в Донецке, думают они открывать границы?

Я не могу пока ничем порадовать Тамару Александровну. Хочется верить - когда-то откроют, как хочется верить и в очередное перемирие, пусть даже двадцатое. Ну, а вдруг? Так устроен человек, что верит, даже не признаваясь себе в этом. Ведь школа красится-белится, моются окна, не для того же, чтобы они в очередной раз вылетели?

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