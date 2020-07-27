В ДНР с сегодняшнего дня вступили в силу меры контроля перемирия

27 Июль 2020 2020-07-27T08:52:47+03:00

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Сегодня в ДНР впервые вступили в силу меры усиления и контроля действующего бессрочного режима прекращения огня. С 00.01 27 июля запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Дополнительные меры были согласованы Контактной группой 22 июля. Цель — до полного всеобъемлющего урегулирования конфликта добиться устойчивого перемирия. Оно формально действует в регионе уже год, с 21 июля 2019 года, а до него еще было более 20 попыток поставить точку в гражданском противостоянии в регионе. Однако всякий раз обстрелы возобновлялись, и за 6 лет конфликта только в ДНР погибли почти пять тысяч человек.

Попытки контролировать прекращение огня, или как их еще называют режимы тишины, уже предпринимались. Каких только убедительных названий они не носили! назвали Всеобъемлющие, безусловные, устойчивые и бессрочные. И все рано или поздно нарушались Украиной.

Подписанный документ запрещает использование любых видов летательных аппаратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU