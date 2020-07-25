Автор логотипа донецкой муздрамы Радмир Кочанов: Я родился и вырос в семье художников – поэтому не мог пойти по другому пути

Радмир Качанов родился в семье художников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В столичном художественном музее «Арт-Донбасс» открылась выставка помощника художника-оформителя муздрамы Радмира Кочанова. В экспозиции - больше 60 работ мастера.

- Такая большая живописная выставка у этого автора впервые, - говорит «Комсомолке» директор «Арт-Донбасса» Екатерина Калиниченко. - Наше предложение было действительно искренним. Этот художник показывает всплеск своих чувств всего в нескольких цветах. Не каждому художнику удается собрать в одной работе три-четыре цвета и при этом проявить образ, мысль и донести философию своей картины. К тому же - выставка посвящена 50-летию Радмира.

Выставка будет экспонироваться до 10 сентября Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Екатерина Николаевна отмечает, что тематика работ – совершенно разнообразная - возвращение к Пушкинской эпохе, философские моменты Марка Поло, Пиросмани и старый город – Юзовка.

- Он изобразил город, каким мы раньше его не видели. И он его не видел в силу своего возраста. Но он хочет рассказать о первых переселенцах, первых жителей, создавших прекрасный Донбасс, который сейчас развивается и цветет, - говорит Калиниченко.

Радмир Качанов родился в семье художников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На выставке собраны работы, которые Радмир Кочанов написал за военные годы в Донбассе.

- Давно начали писать картины? – спрашиваем у автора.

- Я родился и вырос в семье художников – поэтому не мог пойти по другому пути. В моей семье картины писали мама, папа и тетя. С детства учился этому и много работал. В картинах я стараюсь выразить свои эмоции. Смотришь на мир и появляются мысли и ощущения, которые хочется воплотить на холсте. Это может быть вызвано явлениями, предметами и событиями.

"Пестрое небо" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

"Отдых в Седово" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

"Саур Могила. Место боев" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Что больше всего вдохновляет на работу?

- Можно зацепиться за что угодно. Бывает прочитаешь книгу или стих, бывает, что-то увидишь и появляются мысли. Я стараюсь писать картины почаще, но, как и всем - приходится работать. Пишу в свободное время. Когда я сажусь за очередную работу - получаю удовольствие, иначе бы просто не занимался этим. Кто чем увлечен: искусством, спортом – все получают свое удовольствие.

- Война повлияла на творчество?

- Есть картины, связанные с войной, но они уехали на выставку в Москве, посвященную событиям в Донбассе. Там будут представлены работы донецких художников.

Радмир Качанов родился в семье художников Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Чем занимаетесь в драмтеатре?

- Делаю афиши, программки, репертуары. Все это проектирую с помощью компьютерной графики. Вручную бы получалось очень медленно. Хэнд мейд, конечно же, намного круче, но в наше время требуются быстрые решения.

В 2017 году Донецкой муздраме было присвоено имя бывшего художественного руководителя Марка Бровуна. Именно Радмир Кочанов стал автором нового логотипа.

"Старый город" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

"Страсти по Дубровскому" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Ему принадлежит разработка фирменного стиля очень многих проектов, работы отличаются экспрессией, хорошей композицией, - говорит генеральный директор – художественный руководитель музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна Наталья Волкова.

- Творческий почерк Радмира Кочанова уникален и магически глубок, - подтверждают коллеги художника. - Особое видение окружающего мира, умение выразить его языком живописи просто не могут никого оставить равнодушным.

"Город" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

"Бивуак" Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Выставка Радмира Кочанова «Импровизация» будет работать в художественном музее «Арт-Донбасс» до 10 сентября 2020 года.

Радмир Кочанов родился 27 апреля 1970 года в Харькове в семье художников. Учился в художественной школе и училище Донецка и в Московской государственной академии сферы быта и услуг. С 2015 года работает помощником-оформителя драмтеатра. Член «Союза художников Донецкой Народной Республики».

Коллекционеры собирают афиши донецкой муздрамы

За некоторыми экземплярами гоняются даже по ту сторону линии фронта.

Не секрет, что многие коллекционеры печатной продукции собирают не только билетики и марки, но и афиши. Больше всего ценятся старинные афиши в театры. За них многие готовы отдать тысячи рублей. Но кто бы мог подумать, что коллекционеры гоняются за современными афишами донецкой муздрамы? Да-да. За некоторые экземпляры они готовы отдать немалые суммы.

- Наши афиши действительно представляют ценность. Просто сначала многие коллекционеры не воспринимали это всерьез, а когда на «рынке» появились объявления и запросы на донецкие афиши – тут же засуетились, - рассказывает донецкий коллекционер Сергей. - Особенно ценятся первые афиши, которые стали выпускать во время войны в Донбассе. Даже в наших городах, которые сейчас под контролем украинской власти, собирают афиши муздрамы, билетики в наши трамваи, почтовые марки и прочую продукцию. Цены намного выше, чем здесь за счет трудностей по пересылке. На блокпосту украинские пограничники могут не только отобрать все это, но и приписать парочку статей.

Свободных мест в драмтеатре Донецка просто не бывает. Достать билеты на спектакль, который будет в следующем месяце – большая удача. Это придает еще больший интерес собирателям.

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