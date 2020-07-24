2020-07-24T15:55:22+03:00
Общество

В Донецке выдали российские дипломы выпускникам, которые поступал в вузы в первый год войны

На вручение приехал Глава Республики Денис Пушилин и депутат Госдумы Геннадий Онищенко [фото, видео]
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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В этом году дипломы российского образца получили около двух тысяч выпускников РеспубликиВ этом году дипломы российского образца получили около двух тысяч выпускников РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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В столичной «Шахтар Плазе» выпускникам вузов Донецкой Народной Республики вручили красные дипломы российского образца.

В зале собрались студенты, которые поступали в университеты в первый год войны. Тогда не было до конца понятно: что будет дальше? Несмотря на это, молодежь осталась постигать знания именно в вузах Республики.

– Учились и под обстрелами, посреди лекции спускались в бомбоубежище. Но это не пугало, мы все равно шли на учебу, – рассказывает выпускник Донецкого университета Дмитрий.

Еще тогда экс–президент Украины Петр Порошенко заявлял, что в незалежной дети пойдут в детские садики, школы, университеты, а в Донбассе – будут сидеть в подвалах. Однако несломленный дух жителей донецкой земли наперекор всем желаниям киевской власти – доказал обратное.

Геннадий Онищенко в Донецке: Коронавируса бояться не надо.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

С того момента уже прошло шесть лет. Выпускники вузов – состоялись. В зрительном зале собрались те, кто окончил учебу с отличием. И что самое знаменательное – они пришли получать Российские дипломы.

Всего в этом году дипломы образца Российской Федерации получат две тысячи студентов. Это почти в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Об этом во время поздравления студентов с окончанием университетов сообщил Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель государства отметил, что вручение дипломов российского образца выпускникам республиканских вузов – знаменательное событие для всей Республики.

– Сегодня вы, лучшие выпускники, получаете красные дипломы с отличием. От всей души поздравляю вас с завершением учебы! – обратился к выпускникам Денис Пушилин. – Красный диплом ярко свидетельствует о вашем упорстве, самоотдаче, умении добиваться целей! Пусть эти качества помогают вам в дальнейшем в карьере и личной жизни!

Геннадий Онищенко всячески поддерживает Донбасс Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Геннадий Онищенко всячески поддерживает ДонбассФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Республики поблагодарил Российскую Федерацию за предоставленную нам возможность быть частью образовательных процессов.

– В этой сфере интеграция с Россией особенно наглядна, – говорит Пушилин. – Особую благодарность за помощь и поддержку хочу выразить Комитету Государственной Думы по образованию и науке Российской Федерации в лице его председателя Вячеслава Никонова и первого зампреда Геннадия Онищенко.

Именно Онищенко стал на торжестве почетным гостем и вручал выпускникам красные дипломы.

Когда Геннадия Григорьевича пригласили на сцену, он не стал подниматься по ступенькам, а буквально запрыгнул на нее. Причем сделал это весьма элегантно, несмотря на немалую высоту сцены – сантиметров в семьдесят.

– На вас сегодня ложится огромная ответственность за ту единую традицию, которую всегда демонстрировал Донбасс: в образовании, в науке, в развитии промышленности, – говорит зампред Комитета Госдумы по образованию и науке. – Конечно же, мы надеемся, что многие из вас пойдут в науку. Потому что сегодня без науки мы с вами не сдвинемся с места. Ваши глубокие умы, ваши знания очень нам нужны. Где бы вы ни работали, кто–то уедет в Россию, кто–то в другие регионы, потому что нужно проявлять себя, всю жизнь вспоминайте об этой богодарованной, богохранимой земле, которая называется Донбасс.

Ректор Донецкого национального университета с благодарностью от Геннадия Онищенко Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Ректор Донецкого национального университета с благодарностью от Геннадия ОнищенкоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Геннадий Онищенко в Донецке: Коронавируса бояться не надо.Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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