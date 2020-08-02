2020-08-02T10:56:44+03:00
Политика

Марина Харькова: "Ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой"

Военкор и публицист высказала свое мнение об очередном перемирии
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Дончане ждут мира, а не очередного перемирия.Дончане ждут мира, а не очередного перемирия.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Под запретом любые наступательные действия, в том числе стягивание техники к фронту и дополнительное инженерное оборудование позиций.

Украине, ДНР и ЛНР запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие.

Свое мнение об очередном перемирии ИА "Новороссия" высказала донецкий военкор и публицист Марина Харькова.

- Мои мысли и мысли бойцов, с которыми я давно знакома, довольно идентичны – в очередное, уже сложно сказать, какое по счету перемирие, никто не верит. События, скорее всего, будут развиваться по уже известному нам всем сценарию – от одного часа до, максимум, одной недели затишья, за время которого ВСУ не будут использовать крупнокалиберное вооружение, - сказала Харькова.

Она отметила, что изданные указы о неукоснительном соблюдении перемирия вызывают только скепсис и злость по одной простой причине: все они сводятся к профанации, ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой.

"Комсомолка" рассказывала ранее о настроениях дончан касательно этого перемирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Марина Харькова: "Ни одно из перемирий не прекратило ни разрушения домов, ни гибель мирных граждан, ни смерть наших бойцов на передовой"
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