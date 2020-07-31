2020-07-31T15:58:35+03:00
Политика

Начальник НМ ЛНР: Несколько дней перемирия уже принесли положительные результаты

Ян Лещенко рассказал об обстановке на линии соприкосновения с момента введения дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Ян Лещенко рассказал об обстановке на линии соприкосновения. Фото: ЛИЦЯн Лещенко рассказал об обстановке на линии соприкосновения. Фото: ЛИЦ
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Начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что несмотря на отдельные провокации со стороны украинских вооруженных формирований – действующее перемирие способствует нормализации обстановки в Луганской Народной Республике.

- Офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в рамках создания и задействования механизма по реагированию на нарушения перемирия обменялись контактами со своими визави с украинской стороны, что позволяет реагировать на возможные нарушения режима прекращения огня с обеих сторон, - сказал полковник.

Лещенко отметил, что режим прекращения огня позволил преступить к ремонтным работам на поврежденных в результате украинских обстрелов объектов инфраструктуры.

- Режим прекращения огня позволил восстановить вышку линию электропередачи в Славяносербском районе, а также приступить к восстановлению линии электропередачи в районе населенного пункта Желтое, благодаря чему станет возможной бесперебойная подача воды в населенный пункт Зимогорье, - рассказал Ян Лещенко.

Кроме этого, по словам руководителя оборонного ведомства Республики, в районах Золотого и Счастья проводится разминирование.

- Что в свою очередь делает возможным открытие в ближайшей перспективе пунктов пропуска в данных районах, - отметил Лещенко.

Начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики подчеркнул, что усилия НМ по-прежнему направлены на урегулирование конфликта мирным путем.

- Высокий уровень боевой подготовки наших защитников позволяет обеспечивать спокойствие граждан Республики, - говорит Ян Лещенко. - Мы надеемся на понимание украинской стороны и ответственный подход к выполнению достигнутых договоренностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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