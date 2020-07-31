2020-07-31T11:05:10+03:00
Политика

В ДНР заявили, что за сутки Украина ни разу не нарушила договоренности о перемирии

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В СЦКК сообщили, что ни одного нарушения со стороны Украины зафиксировано не былоВ СЦКК сообщили, что ни одного нарушения со стороны Украины зафиксировано не былоФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования ни разу не нарушили договоренности о перемирии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки со стороны ВФУ нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, - говорится в сообщении СЦКК.

Вчера, 30 июля, представители Донецкой Народной Республики зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня со стороны незалежной. Киевские силовики открывали огонь на донецком направлении. Под обстрел из стрелкового оружия попал населенный пункт Яковлевка, что в Ясиноватой.

Тем временем, жители ДНР не верят, что перемирии продержится долгое время. Они считают, что уже в скором времени оно будет полностью сорвано ВСУ.

- Это же не первое перемирие: то школьное, то хлебное… И не одно долго не держалось, украинская армия порой срывала его спустя несколько часов после вступления, - говорит житель Старомихайловки Сергей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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