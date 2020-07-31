Донецкий психотерапевт: Может ли коронавирус повредить мозг?

Количество заболевших COVID-19 растет во всем мире. В ДНР по данным на 31 июля, с начала коронавирусного наступления, инфекция выявлена у 1751 жителя. И все острее встает вопрос, а вылечившиеся - они будут вести прежнюю жизнь или будут отдаленные последствия? Может ли новый вирус поражать мозг?

За комментарием "КП" обратилась к донецкому психотерапевту, психологу, к.м.н. Виктору Смирненко:

- Вообще, многие ОРВИ после своего завершения могут подпортить жизнь пациенту, но с "короной" гораздо больше неясности, - говорит эксперт. - . Понятно, что тем, кто прошел реанимацию, надо обратить особое внимание на легкие. Гипертоникам и сердечникам обязательно обследоваться, как протекает основное хроническое заболевание.

Но вот данные о том, мозг тоже бывает задет - настораживают. И такие сведения в медицинской литературе встречаются.

Первое, о чем подумает врач-психиатр или психолог - заболел, перенес человек стресс, выздоровел от инфекции и тут его поджидает посттравматическое стрессовое расстройство. Здесь все понятно.

Но! Отмечены случаи психозов с галлюцинациями, депрессивных расстройств и очень сильных неврозов. Иногда приходят на прием люди, утверждают что не болели COVID-19 и вдруг - смешанное тревожно-депрессивное расстройство. При расспросах упоминают что симптомы ОРВИ были, но слабенькие. Вот и думай, вирус это, или обычный случай.

Ученые спорят, чем вирус может повредить мозг. Есть две версии - реакция самого организма на инфекцию (иммунитет, увы, уничтожая вирус, может повредить и клетки самого организма) или вирус повреждает сосуды, в том числе головного мозга. И главный, вопрос, с течением времени последствия пройдут или останутся навсегда? Точного ответа, к сожалению, нет.

- А у вас уже есть пациенты, перенесшие коронавирус?

- Да. 45 - летняя женщина, врач. перенесла инфекцию в не тяжелой форме. Но сейчас жалуется на нарушение сна, тревожные состояния, слабость. Уже месяц не может прийти в форму. Я с ней занимаюсь только неделю, так что пока о результатах не могу сказать.

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