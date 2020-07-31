2020-07-31T13:14:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в ДНР, последние новости на 31 июля 2020 года: За сутки Covid-19 выявлен у 23 жителей, из них пять прибывших из Украины

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 31 июля 2020 года
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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За все время коронавирус в ДНР выявлен у 1751 жителяЗа все время коронавирус в ДНР выявлен у 1751 жителяФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики сообщили, что за сутки коронавирус в ДНР выявлен еще у 23 жителей. При этом, из этого числа – пять прибывших с Украины через гуманитарный коридор 17 июля.

- Пять случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружены у прибывших из Украины 17 июля. Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее, - сказали в ведомстве.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 22 человека.

- Кроме того, зарегистрировано три летальных случая – мужчины в возрасте 90 и 35 лет и женщина в возрасте 78 лет, - рассказали в здравоохранительном ведомстве Республики.

За все время коронавирусная инфекция в ДНР была выявлена у 1751 жителя. Из этого числа 830 человек выздоровели и были выписаны из больницы. Зарегистрировано 103 летальных случая. Лечение продолжают 818 пациентов.

- Напоминаем о важности соблюдения профилактических мер, а также санитарно-гигиенических рекомендаций: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах, - обратились к жителям Республики в здравоохранительном ведомстве ДНР.

Кроме этого, продолжает свою работу круглосуточная горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефон.

Тем временем, эпидемическая ситуация в Донецкой Народной Республике остается стабильной. Работают объекты торговли, общественного питания. С недавнего времени возобновили свою деятельность, с соблюдением профмер, и кинотеатры и театры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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