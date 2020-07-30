Донецкий врач о коронавирусе: летальность будет падать, но сам вирус с нами надолго

Сейчас идет много споров о том, ждет ли нас вторая волна коронавируса. Масла в огонь подлила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

- Она... просто запретила об этом думать, - говорит врач – терапевт частной клиники Донецка, к.м.н. Евгений Смирнов. – Просто сказала, что это будет одна большая волна. Мол, будут некоторые понижения и повышения уровня заболеваемости. И самое лучшее сейчас — выровнять эту кривую и добиться того, чтобы она пошла вниз. Кроме того, спикер ВОЗ отбросила модную еще несколько месяцев назад версию о сезонности Covid-19. А ведь люди боятся именно осени, когда пророчили вторую волну. .

- Но в ДНР термин вторая волна используется применительно к Украине…

- Там действительно Covid-19весьма активен. В ЛДНР также каждый день (кроме тех, когда тестов не делают) фиксируют новые случаи заболевания. За все время (на 30 июля – Ред.) заболело 1728 человек, умерли 100. И многие выявленные в республиках случаи заболевания – от людей, которые побывали в незалежной.

- Когда пики заболеваемости пойдут на спад?

- Увы, нет ответа на вопрос, когда все это закончится. Есть уверенные предположения (гипотезы, скорее, а не полноценные научные теории), что со временем летальность "короны" будет падать. Но сам вирус (или его мутировавшие потомки), будут с нами еще долго. Коллективный иммунитет человечества, по последним исследованиям, далеко не сформирован. И повесткой дня в ближайшее время будет не вторая волна, а реабилитация тех, кто перенес коронавирус. Пациенты, у которых отрицательные тесты, жалуются, что не могут восстановится - у них слабость, депрессия, головные боли. Так что не прячем маски… Социальная дистанция, гигиена, здоровый образ жизни – вот что нас спасет!

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