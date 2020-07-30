Коронавирус в ДНР, последние новости на 30 июля 2020 года: Заболевших на одного человека больше, чем выздоровевших

За все время коронавирусом в ДНР заболели 1728 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

А за прошедшие сутки - 18 жителей.

- Все случаи коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. Сейчас состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь, - говорится в сообщении Минздрава.

За сутки с дважды отрицательным тестом на коронавирус выписали 17 человек. За это же время от коронавируса в ДНР умерла женщина в возрасте 42 лет.

На данный момент в Республике в инфекционных стационарах проходят лечение 820 пациентов. За все время выздоровело 808 человек, а умерло - 100.

В Межведомственном оперативном штабе ДНР по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщили, что пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» под Донецком будет возобновлен 31 июля.

- Для въезда в ДНР необходимо предварительно получить разрешение межведомственного штаба. Это является обязательным условием для пересекающих линию разграничения в этом направлении. Выезд осуществляется при наличии регистрации на подконтрольной Киеву территории, - подчеркнули в Межведомственном штабе.

Всего в мире на утро 30 июля 17 189 755 подтвержденных заболевших COVID-19 (133 254 за сутки).

На Украине продолжается вторая волна коронавирусной инфекции: по состоянию на 10.00 30 июля всего выявлено 68 794 инфицированных (1 197 случаев за сутки).

Министерство здравоохранения ДНР напоминает: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, избегайте мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах.

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