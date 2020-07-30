Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанина

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В КРЫМ

Я не знал, куда нам ехать отдыхать, везде был объявлен карантин, а с 6 июля жена должна была уже находиться в отпуске. Перенести отпуск у нее не было возможности. Вот и стали искать возможности, куда бы помчаться. Сначала выбрали Седово, но к великому счастью в том пансионате, который рекомендовали наши знакомые, мне никто не ответил. И мы туда и не поехали. Сочи отпали, потому что там для иностранных граждан был введен карантин, а поскольку у нас только украинские паспорта, то мы подпадали под эту категорию.

Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанинаФото: Михаил ПАТЛИС

Зеленый свет был в Крыму. С 4 июля глава полуострова Сергей Аксенов снял ограничения на въезд жителей республик Донбасса с российским гражданством. Наши друзья, имеющие российские паспорта, конечно же, помчались. Следом поехала вторая пара друзей по украинским паспортам. Мы в течение недели ждали от них известий. Дождались! Никакого обсерватора – смс-сообщения о том, что они нарушают режим самоизоляции, им на телефон не приходили. И мы решили срочно ехать.

КОНДИЦИОНЕР ЧАХЛЫЙ, ЗАТО ВОДИТЕЛЬ ОБХОДИТЕЛЬНЫЙ

Бросились искать, на каком транспорте добираться в Крым. Был выбор между большим автобусом за 1900 рублей и бусиком. Разбежка цен от 2500 до 2700 рублей. Пока собрались, микроавтобус остался только за 2700. И на него мы забронировали места. Диспетчер обещала Мерседес с кондиционером, но, как обычно бывает, оказался большой Фольксваген с чахлым кондиционером. Но, в принципе, с удобными сидениями. Выезжали из Донецка от цирка в час дня. Наша дорога протекала под открытым люком.

Отдых в Крыму глазами дончанина. Фото: «КП-Донецк»

На границе ДНР отстояли чуть больше трех часов. Проехали, никаких замечаний и вопросов не было.

Приехали на границу с Российской Федерацией, на международном пункте пропуска «Успенка» заполнили миграционную карту. ФИО, серия и номер паспорта, гражданство, цель визита. В графе город, куда направляемся, написали: Ялта. Кто с нами ехал с российскими паспортами, миграционную карту не заполнял. На «Успенке» тоже за час прошли паспортный контроль и проверку на наличие запрещенных к провозу вещей. После этого сели в автобус и поехали дальше.

К счастью, водитель попался вежливый и обходительный. Он всю дорогу сам вручную закрывал двери, часто останавливал на приличных заправках. Правда, цены там кусачие. Чашка кофе стоит 120 рублей, бутылка кока-колы (0,5 литров) – 95 рублей.

СВОБОДНЫЙ ВХОД НА ВСЕ ПЛЯЖИ

Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанинаФото: Анастасия КУРДЮКОВА

В 8.15 водитель привез нас в Ялту без всяких приключений. Но я считаю, что человек один за рулем такое количество времени находиться не должен. Это опасно! Раньше на таких бусиках, рассчитанных на 15 человек, обязательно ездили два водителя.

Проезд маршруткой от Ялты до Мисхора стоит 45 рублей. Взять частника – 500 рублей. Такси обойдется от 450 до 550 рублей (в зависимости от загруженности Ялты). Дешевле ранним утром или вечером, после 21.00.

У меня в Мисхоре друзья, и мы остановились у них. Они живут напротив центрального входа в санаторий «Ай-Петри».

Первый день отдыхали после все-таки утомительной дороги. Нас ждали друзья, они приготовили праздничный обед. А уже вечером пошли на пляж санатория «Ай-Петри». Сейчас доступ на все пляжи ЮБК (южного берега Крыма) свободный – распоряжение главы Республики Крым. Платить нужно только за лежаки (аренда одного - 200-250 рублей), если они нужны.

Дневник путешественника: отдых в Крыму глазами дончанинаФото: Анастасия КУРДЮКОВА

Отдыхающие санитарных норм на пляже не выполняют: располагаются, как в старые добрые советские времена, на расстоянии 15-20 сантиметров. К морю можно пройти, только маневрируя между подстилками и лежаками. Я ходил купаться с дочкой только утром, потому что не люблю много солнца. На пляже есть кафешки.

С канатки открываются самые потрясающие виды на море и горы. Фото: mycrimea.su

Днем температура воздуха + 33 градуса, воды в море – + 26 градусов. Только кратковременный дождь прошел. Одни отдыхающие пошли на обед, другие – переждали его под навесом и остались пляжиться дальше.

Здесь все пляжи покрыты мелкой галькой, берег скалистый, местами большие валуны. Море чистое, дно просматривается на глубину до десяти метров.

ЖЕНА И ДОЧЬ ВЛЮБЛЕНЫ В ЯЛТУ

Здесь им все нравится. Дочка, приезжая в Ялту, обязательно посещает свою любимую кафешку на Набережной, чтобы поесть любимого мороженного «Баскин Роббинс».

Отдых в Крыму глазами дончанина. Фото: «КП-Донецк»

Здесь целая россыпь парков. Мисхорский. Рядом – Алупкинский. В жару отдыхаем в Мисхорском парке; он через дорогу от нас.

Там много тенистых дорожек, потрясающих аллей. Кипарисы и фисташковые деревья, бамбуковые рощи и пальмы и сотни видов других непривычных деревьев уживаются вместе, на относительно небольшой территории. Жара в этом парке ощущается не так, как в Ялте. А множество скамеек и беседок позволяет найти «свой уголок» в этом незабываемом месте.

Но, к сожалению, Мисхорский парк еще не до конца привели в порядок. Вечернее освещение не ахти. Ни один фонтан не работает. Причал на Русалке, где раньше швартовались морские трамвайчики, разрушен штормом. Говорят, что еще с прошлого года. И до сих пор не восстановлен.

Отдых в Крыму глазами дончанина. Фото: «КП-Донецк»

За полтора года, которые я не был в Ялте, мне понравилось, как здесь сделали Приморский парк, удлинили Набережную. Понравилась реставрация вещевого рынка.

В Ялте очень много людей, машину негде припарковать. Товарищ дал ключи от своего автомобиля и сказал: «Поезжай в Ялту, тебе ж нужно!..» Я ему сказал: «Да, спасибо! И поехал на маршрутке» (смеется).

Отдых в Крыму глазами дончанина. Фото: «КП-Донецк»

ВСЮ ОБРАТНУЮ ДОРОГУ ВОДИТЕЛЬ ФЫРКАЛ

Возвращались в Донецк на маршрутке уже за 2500 рублей. Хотя изначально цена была другой – 2300. Но так бывает… В машине есть, куда положить вещи. Но сидения не раскладывались, всю дорогу ехали сидя прямо…

Водитель был вечно недоволен тем, что мы выехали не в час, как он привык выезжать, а в шесть часов вечера. Все время фыркал. Ехал очень быстро, и до границы с Донецком останавливались всего-навсего три раза. А подолгу сидеть в машине, это утомительно.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ПОМЕНЯТЬСЯ

Когда мы возвращались, пограничники у одного из попутчиков попросили адресную справку. Они сказали, что в следующий раз у него будут проблемы с выездом, если не будет на руках адресной справки. К счастью, он смог предъявить выписку из паспорта, где указано место прописки - город Донецк.

Отдых в Крыму глазами дончанина. Фото: «КП-Донецк»

Наши друзья ехали в Крым 15 июля, когда уже вступило в силу постановление о том, что нужно иметь справку о COVID-19 или по прибытии в течение трех суток пройти тестирование. Они спросили об этом ребят на границе, а им сказали: «Ничего не надо». Но эпидемиологическая ситуация может поменяться в любой момент и могут ввести какие-то ограничения.

ОСТАНОВИТЬСЯ В МИНИ-ОТЕЛЕ СТОИТ ОТ 2500 РУБЛЕЙ ЗА СУТКИ

- Какие в Мисхоре цены на жилье?

- Снять квартиру семье из трех-четырех человек стоит от 2 500 тысяч рублей за сутки. А, к примеру, остановиться в санатории «Ай-Петри» - 3 800 рублей с человека. Там есть солярий, целый оздоровительный комплекс. Много людей останавливается в частном секторе. Там двуспальная кровать, душ, туалет, кондиционер, холодильник и маленькая кухонька. Проживание в таком мини-отеле обойдется в 2500 - 3500 рублей в сутки.

- На продукты?

- В Мисхоре продукты на 20 - 25 процентов дороже, чем в Донецке (в Ялте - на 10 - 15 процентов). Некоторые - на 50 процентов. Например, нарезка балыковой колбасы. Те же сырокопченые беконы у нас стоят 100 рублей, здесь самый дешевый видел за 141 рубль.

В МИСХОРЕ САМАЯ ВЫСОКАЯ СРЕДНЕГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА КРЫМА

А климат - средиземноморский.

Мисхор со всех сторон защищен горами, это делает микроклимат этих мест уникальным. Отсутствуют практически холодные зимы, температурный столбик обычно держится в самое холодное время на отметке +5 градусов, летом средняя температура - +29-31 градус.

Осень в Мисхоре теплая и продолжительная. Купальный сезон с мая по ноябрь. Средняя температура сентября +20…+21. Мая - +18…+19.

СПРАВКА «КП»

Городок Мисхор находится на южном берегу Крыма в 10 километрах к юго-западу от Ялты. Первыми поселенцами этих мест были древние греки. Название Мисхор переводиться как «средняя местность».

Городок уже несколько столетий является курортным. Сначала там обустроилась аристократия, а впоследствии были построены первые жилые кварталы. С начала прошлого столетия виллы, дома купцов и помещиков передали в собственность народа и обустроили под здравницы и пансионаты, которые плотным кольцом окружили береговую линию Мисхора.

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В МИСХОРЕ

Вино Массандра - от 300 рублей за бутылку

Инжир – 350 рублей за килограмм

Виноград – 100-150 рублей килограмм

Персики – 250-300 рублей килограмм

Помидоры - от 110 до 180 рублей за килограмм

Огурцы – 70-80 рублей килограмм

Лук – 130 рублей за килограмм

Клубника – 350 рублей за килограмм

Черешня – 310 рублей за килограмм

Вишня – 90 рублей за килограмм

Шашлык куриный – от 250-300 рублей за 100 граммов.

Шашлык из баранины - 300-350 рублей за 100 граммов.

Сырокопченый бекон (нарезка) – 160 рублей за 100 граммов.

Молоко (Джанкойский завод) - 65 рублей за литр.