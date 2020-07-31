Глава ДНР наградил спасателя, пострадавшего при тушении пожара

Глава Донецкой Народной Республики навестил сотрудника МЧС, который пострадал 6 июля 2020 года в Старобешевском районе во время тушения пожара на хлебном поле. Денис Пушилин вручил Владимиру Ротто знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени.

- Владимир Анатольевич! Рад, что идете на поправку! Благодаря таким людям Республике удается не только жить, но и противостоять внешним и внутренним угрозам, - обратился к спасателю руководитель государства. - Я ознакомился с материалами дела: абсолютно четкая, выверенная и своевременная реакция. Но, понятное дело, что с риском для жизни и здоровья.

К спасателю приехал и министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий. Фото: denis-pushilin.ru

Пушилин отметил, что действия Ротто были направлены на сохранение ценного имущества.

- Это героические моменты жизни спасателя. Вы спасаете жизни, беспокоитесь о других, рискуя собой. Очень рад вручить Вам государственную награду – знак отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Поздравляю! Надеюсь, скоро увидеть Вас в строю! - сказал Денис Пушилин.

Глава ДНР поблагодарил лечащего врача спасателя Эмиля ФисталяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Глава Донецкой Народной Республики поблагодарил лечащего врача сотрудника МЧС Эмиля Фисталя.

- Искреннее Вам спасибо – Вы спасаете здоровье наших земляков!» – обратился к заслуженному врачу ДНР Денис Пушилин.

Напомним, Водитель 37-й пожарно-спасательной части Владимир Ротто пострадал 6 июля 2020 года. Он, рискую своей жизнью, не допустил распространения пламени и тем самым спас около 200 гектаров полей колосящейся пшеницы.

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