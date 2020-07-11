Побывавший в огненном смерче пожарный Владимир Ротто еще 15 минут помогал товарищам тушить поле пшеницы

Состояние 45-летнего сотрудника МЧС ДНР Владимира Ротто, обгоревшего в огненном смерче в Старобешевском районе во время тушения полей пшеницы 6 июля, удовлетворительное. Ему на следующий день в Ожоговом центре Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии на обожженные участки тела пересадили искусственную кожу.

ПЯТИМЕТРОВАЯ ВОРОНКА ПРИБЛИЖАЛАСЬ

- Владимира Ротто вылечим через три недели. Он хорошо перенес операцию, первая перевязка показала, что раны начали заживать, и уже не болят. Ожоговая травма не оставит последствий и сотрудник МЧС сможет выполнять свои служебные обязанности, - сказал «КП» профессор Эмиль Фисталь, руководитель института неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака.

В тот день после сообщения на пульт МЧС Старобешево пожарные немедленно выехали в пригород.

- Горели пшеничное поле, лесопосадка, из-за сильного ветра пламя уже перекидывалось на соседнее хлебное угодье, - в палате Ожогового центра вспоминает водитель «Урала» прапорщик службы гражданской защиты Владимир Ротто. - Мы остановились на выгоревшем участке поля - рядом были уцелевшие островки пшеницы - и развернули два пожарных рукава. Я находился возле насосного отсека сзади автомобиля, подавал воду под требующимся давлением. Как вдруг слышу, ребята кричат: «На нас идет огненный смерч». Обернувшись, увидел приближающуюся пятиметровую воронку.

6 июля в Старобешевском районе было несколько огненных смерчей. Через три часа после пожара на полях донецкое телевидение сняло еще один торнадо – уже не огненный, а из черного дым и в два раза мельче. Фото: youtube.com

ТУШИЛ, ПОКА С ЛАДОНЕЙ НЕ СЛЕЗЛА КОЖА

Владимир моментально принял решение спасти пожарную машину. Кинулся к кабине (а бежать было четыре метра) и в тот момент оказался внутри огненного смерча. Ему сильно обожгло лицо, руки, ноги, но он отогнал «Урал» на безопасных 30 метров. И вернулся тушить! Мужчина крутил вентиль и через десять минут почувствовал боль – обгоревшая кожа слезла с ладоней. Но он продолжил помогать товарищам: уже ногами управлял работой насоса.

Когда в автоцистерне вода закончилась, они поехали набрать еще. По дороге Владимира пересадили в другую машину спасательного ведомства. Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение Старобешево, где ему оказали первую медицинскую помощь. На следующий день специальный реанимобиль перевез Ротто в Ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии.

Эмиль Яковлевич взял на личный контроль процесс лечения героя-спасателяФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ПОЖАРНОЙ МАШИНЕ СТЕКЛА ПОТРЕСКАЛИСЬ, А ПОВОРОТНИКИ – ОПЛАВИЛИСЬ

- Владимир, как думаете, почему начался пожар?

- Степи горят даже от стеклянных бутылок. Солнечные лучи проходят через них, как через линзу увеличительно стекла. Особенно при температуре под 40 градусов жары в тени.

Пожар начался в балке, где косили сено и в тот момент тюковали его. Поблизости работал трактор. Как удалось выяснить правоохранителям, водитель трактора и оказался виноват.

- Вы могли погибнуть, но стали спасать машину.

- Если б промедлил, то от нее ничего бы не осталось, - Владимир Ротто, как ни в чем не бывало, жестикулирует перебинтованной рукой. - И так, ребята говорят, стекла полопались, а поворотники оплавились…

Он героем себя не считает. Но коллеги ему уже подготовили сюрприз. Владимира наградят за мужество и отвагу, проявленные во время спасения урожая пшеницы. МЧС ДНР отличается дружностью. Недаром их девиз: «Своих не бросаем».

КОММЕНТАРИЙ

ПОЖАРОВ СТАЛО В 25 РАЗ БОЛЬШЕ

Александр ХАЛИМОВ, начальник отдела государственной статистики пожаров и административно-правовой деятельности МЧС ДНР:

- Владимир Ротто не допустил распространения пламени и тем самым спас около 200 гектаров полей колосящейся пшеницы. Сейчас в Республике чрезвычайный - самый опасный уровень пожарной опасности. Количество пожаров за прошедший месяц увеличилось больше, чем в 25 раз. Основные причины - в неосторожном обращении с огнем, а также нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности. Чтобы не допустить возгораний, запрещается выбрасывать непотушенные спички и окурки, разжигать костры вблизи жилья и лесных насаждений, а также территорий, прилегающих к сельскохозяйственным угодьям.

СПРАВКА «КП»

Огненный смерч - редкое природное явление, возникает в результате соединения множества очагов горения во время сильного ветра. Он может появиться из-за пожара и даже бомбардировки территории. Воздух над образовавшимся обширным очагом сильно нагревается и начинает подыматься вверх. В этот процесс втягиваются холодные воздушные массы. Они еще сильнее раздувают пламя и создают устойчивые центростремительные потоки, которые могут достигать высоты пяти метров и выше. Раскаленный воздух вращается с ураганными скоростями. Все, что находится рядом с эпицентром огненного вихря, сгорает либо плавится.

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