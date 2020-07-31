В Ботаническом саду Донецка расцвела одна из красивейших пальм

31 Июль 2020 2020-07-31T10:31:31+03:00

Цветение ее продлится недолго, а потому спешите увидеть

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Ботанический сад Донецка не перестает удивлять дончан своим разнообразием. В этот раз в его оранжерее зацвела одна из красивейших пальм – ропалостилис Бауэра.

Цветение такой пальмы происходит редко и длится недолго, а потому поспешите!

На родине, острове Норфолк, ропалостилис Бауэра (Rhopalostylis baueri) представляет собой дерево высотой до 10 метров, ствол которого покрыт кольцевидными листовыми рубцами - следами от опавших листьев.

Ранее древесина этой пальмы очень часто применялась при строительстве домов новозеландским народом маори.

В древности высокой и величественной пальме даже поклонялись: она почиталась божеством. Сегодня для большинства людей она - олицетворение благосостояния, предмет гордости, даже некоторого позерства.

Также Ботанический сад Донецка предлагает всем увлекательные экскурсии, на которых вы увидите живописные уголки сада и оранжереи с экзотическими растениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU