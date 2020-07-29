2020-07-29T19:33:39+03:00
Общество

Участник первого Парада Победы:Солдаты должны были бросить 200 фашистских знамен к подножию Мавзолея

95 – летний ветеран Великой Отечественной войны помнит все детали первого Парада Победы
Ольга ГАЛЬСКАЯкорреспондент
Поделиться:
95 – летний ветеран Великой Отечественной войны помнит все детали первого Парада Победы. ФОТО: АГ ДНР95 – летний ветеран Великой Отечественной войны помнит все детали первого Парада Победы. ФОТО: АГ ДНР
Изменить размер текста:

28 июля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил город Ясиноватая и навестил ветерана Великой Отечественной войны, почетного железнодорожника Алексея Николаевича Кужильного.

Алексей Кужильный был участником триумфального Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве и одним из почетных гостей, приглашенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на юбилейный военный парад, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

Денис Пушилин - в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Кужильного

Денис Пушилин - в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Кужильного

Александру Николаевичу 95 лет. Но в таком солидном возрасте он подробно помнит первый Парад Победы.

– В 1945 году все ожидали важного правительственного сообщения. Как раз наш взвод был в казарме – перевалило через ноль-ноль. Когда Левитан объявил, что Германия капитулировала, казарму потрясло громогласное «Ура!!!».

Мы располагались на третьем этаже. Из окна было видно, как из домов напротив выбегали люди. Народ весь был на улице. Обнимались, целовались, многие плакали. Ведь война есть война., - рассказывает Алексей Николаевич. - На Парад Победы я был зачислен в особый батальон, солдаты должны были бросить 200 фашистских знамен и штандартов к подножию Мавзолея Ленина.

Тренировали нас около месяца, готовил Григорий Дмитриевич Вовк. За месяц отработали все построение: шаг, дистанция, интервал, положение фашистских знамен, сами броски. Это было отработано до автоматизма.

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

19 июня 1945 года на центральном аэродроме была генеральная репетиция, а 21-го числа наш батальон отвезли на Красную площадь, и мы свой маршрут прошли по Красной площади уже основательно.

К 10 часам 24-го числа мы были построены на Красной площади, Георгий Жуков на белом коне выезжает из Спасских ворот, его встречает Константин Рокоссовский, который командовал парадом. Доложил Жукову о готовности, и они поехали поздравлять части.

Жуков поднялся на трибуну Мавзолея, зачитал праздничный приказ, и после этого начался парад. Под звуки марша прошли все подразделения.

Ну а после, когда закончился парад фронтовых частей, на Красной площади стало тихо. Мертвая тишина. Около минуты. А потом удары, строй барабанщиков. И по взмаху шашки нашего командира батальона мы пошли. Мы прошли под барабанный бой в сторону исторического музея. Не дошли, может, метров 40 – затем поворот налево в сторону кремлевской стены, прошли немного, обратно поворот налево и по прямой, пока не поровнялись с Мавзолеем Ленина.

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

Когда сровнялись, каждая шеренга, все, кто был с немецкими знаменами и штандартами, подходили к Мавзолею и бросали их к его подножию. Подошла моя очередь. Бросил знамя. С такой ненавистью…

Историческое фото: Немецкие знамена бросают к Мавзолею. ФОТО: АГ ДНР

Историческое фото: Немецкие знамена бросают к Мавзолею. ФОТО: АГ ДНР

Был дождь, моросил, но мы его вообще не замечали. Тогда все были в приподнятом настроении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ДНР заявили о первом нарушении Украиной со дня введения допмер

ВСУ открыли огонь по Яковлевке из стрелкового оружия (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Большая Норильская экспедиция стартовала на Таймыре
На Таймыре начался полевой этап работ Большой Норильской экспедиции, в рамках которой будет проведено комплексное исследование российской Арктики. Оно ляжет в основу новой концепции и принципов хозяйствования в арктической зоне
«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке
Дмитрий Мартынов поддерживает клуб уже 20 лет, последний его визит на «Самара Арену» закончился судебными разбирательствами, штрафом и «баном»
Новости 24
Житель Попасной пострадал от установленной ВСУ мины
Данные разведки: ВСУ разместили вооружение в жилых районах в Донбассе
В Донбассе украинские солдаты отобрали у фермера два КамАЗа, экскаватор и трактор
НМ ЛНР: Жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие
ВСУ сожгли в Золотом-4 два дома мирных жителей
30 июля в ДНР прибудет гуманитарный груз из России
Данные разведки: Первый с момента введения в Донбассе перемирия обстрел велся с позиций 54-й бригады ВСУ
За все время коронавирус в ЛНР выявлен у 609 жителей
В ДНР восстановили водопровод, поврежденный в результате украинского обстрела
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 41 жителя
В ДНР зафиксировали первый обстрел со стороны ВСУ с момента введения перемирия
Взрыв в Краснодоне: ранена женщина
Погода в Донецке на день: 29 июля утро будет пасмурное, но уже в второй половине дня будет ясно и солнечно
Погода в Луганске на день: 29 июля ожидается переменная облачность, возможны осадки
На внеочередных переговорах Киев пытался отказаться от выполнения подписанных договоренностей
Никонорова: «Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе»
В Луганске в честь 1032-летия Крещения Руси провели торжественное богослужение и крестный ход
Перемирие в Донбассе: ВСУ с помощью журналистов готовят фейки для обвинения ДНР и ЛНР
Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты
«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова
Несмотря на перемирие, ВСУ разместили боевую технику у линии соприкосновения
Киев, Донецк и Луганск начали внеочередные переговоры по дополнительным мерам контроля действующего перемирия
Полное прекращение огня: соблюдается ли перемирие в Донбассе?
Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»
Число летальных случаев от коронавируса в ДНР приближается к сотне
В ДНР горят полигоны с твердыми бытовыми отходами
Рабочие восстановили два магистральных водовода, обстрелянного канала Северский Донец-Донбасс
Глава ДНР раскритиковал работу ГП «Автодор» и ряда городских администраций
Погода в Луганске на день: 28 июля принесет жару +35