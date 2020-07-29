Участник первого Парада Победы:Солдаты должны были бросить 200 фашистских знамен к подножию Мавзолея

28 июля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил город Ясиноватая и навестил ветерана Великой Отечественной войны, почетного железнодорожника Алексея Николаевича Кужильного.

Алексей Кужильный был участником триумфального Парада Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве и одним из почетных гостей, приглашенных Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на юбилейный военный парад, приуроченный к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает Администрация Главы ДНР.

Денис Пушилин - в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Кужильного

Александру Николаевичу 95 лет. Но в таком солидном возрасте он подробно помнит первый Парад Победы.

– В 1945 году все ожидали важного правительственного сообщения. Как раз наш взвод был в казарме – перевалило через ноль-ноль. Когда Левитан объявил, что Германия капитулировала, казарму потрясло громогласное «Ура!!!».

Мы располагались на третьем этаже. Из окна было видно, как из домов напротив выбегали люди. Народ весь был на улице. Обнимались, целовались, многие плакали. Ведь война есть война., - рассказывает Алексей Николаевич. - На Парад Победы я был зачислен в особый батальон, солдаты должны были бросить 200 фашистских знамен и штандартов к подножию Мавзолея Ленина.

Тренировали нас около месяца, готовил Григорий Дмитриевич Вовк. За месяц отработали все построение: шаг, дистанция, интервал, положение фашистских знамен, сами броски. Это было отработано до автоматизма.

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

19 июня 1945 года на центральном аэродроме была генеральная репетиция, а 21-го числа наш батальон отвезли на Красную площадь, и мы свой маршрут прошли по Красной площади уже основательно.

К 10 часам 24-го числа мы были построены на Красной площади, Георгий Жуков на белом коне выезжает из Спасских ворот, его встречает Константин Рокоссовский, который командовал парадом. Доложил Жукову о готовности, и они поехали поздравлять части.

Жуков поднялся на трибуну Мавзолея, зачитал праздничный приказ, и после этого начался парад. Под звуки марша прошли все подразделения.

Ну а после, когда закончился парад фронтовых частей, на Красной площади стало тихо. Мертвая тишина. Около минуты. А потом удары, строй барабанщиков. И по взмаху шашки нашего командира батальона мы пошли. Мы прошли под барабанный бой в сторону исторического музея. Не дошли, может, метров 40 – затем поворот налево в сторону кремлевской стены, прошли немного, обратно поворот налево и по прямой, пока не поровнялись с Мавзолеем Ленина.

Так проходил первый Парад Победы. ФОТО: АГ ДНР

Когда сровнялись, каждая шеренга, все, кто был с немецкими знаменами и штандартами, подходили к Мавзолею и бросали их к его подножию. Подошла моя очередь. Бросил знамя. С такой ненавистью…

Историческое фото: Немецкие знамена бросают к Мавзолею. ФОТО: АГ ДНР

Был дождь, моросил, но мы его вообще не замечали. Тогда все были в приподнятом настроении.

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