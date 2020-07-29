В ДНР заявили о первом нарушении Украиной со дня введения допмер

В Донецкой Народной Республике заявили о первом нарушении перемирия Украиной со дня введения дополнительных мер.

- После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Яковлевка, применяется стрелковое оружие, - заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Киевские силовики открыли огонь по населенному пункту Яковлевка и тем самым нарушили условия дополнительных мер контроля и усиления перемирия в Донбассе.

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что обстрел поселка ввелся с позиций 54-й бригады.

- Наша разведка подтверждает присутствие на позициях 54 бригады группы ССО ВСУ, бойцы которой решили в свой профессиональный праздник продемонстрировать обычной пехоте, каким образом возможно перейти от бесполезных акций с вывешыванием плакатов к огневым провокациям, - сказали в оборонном ведомстве Республики.

В Народной милиции отметили, что огонь велся с помощью приборов для бесшумной стрельбы.

- Украинские военные преступники, отдавшие приказ на ведение огня, четко подчеркнули, что реальная власть на Украине за военной хунтой, созданной Петром Порошенко и указания своего верховного главнокомандующего Владимира Зеленского для них не имеют значения, - подчеркнули в УНМ Республики.

Жители Республики надеялись, что в этот раз прекращение огня будет выполнено украинской стороной. Однако Киев в очередной раз не выполняет взятые на себя обязательства. Видимо президент Зеленский испугался угроз радикалов, которые заявили, что принятые дополнительные меры перемирия – капитуляция для Украины.

Напомним, что 27 июля в Донбассе начали действовать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Стороны конфликта договорились запретить использование какого-либо вооружения, включая стрелковое оружие, проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.

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