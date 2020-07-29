2020-07-29T12:23:44+03:00
Политика

В ДНР восстановили поврежденный в результате украинского обстрела водопровод

Водоснабжение осуществляется в полном объеме
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Водоснабжение восстановленоВодоснабжение восстановленоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Поврежденные в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины магистральные водоводы канала Северский Донец - Донбасс в Горловке полностью восстановлены. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что водоснабжение идет в штатном режиме.

- Специалисты Регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» полностью завершили ремонтно-восстановительные работы канала Северский Донец - Донбасс, - говорится в сообщении министерства ЖКХ. - Все три нитки канала запущены в работу. Водоснабжение всех городов Республики восстановлено в прежнем режиме», — сказано в сообщении.

Тем временем, в ДНР зафиксировали первое нарушение перемирие со стороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 41 жителя

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 1710 людей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В ДНР восстановили поврежденный в результате украинского обстрела водопровод
За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 41 жителя
В ДНР зафиксировали первый обстрел со стороны ВСУ с момента введения перемирия
Взрыв в Краснодоне: ранена женщина
Погода в Донецке на день: 29 июля утро будет пасмурное, но уже в второй половине дня будет ясно и солнечно
Погода в Луганске на день: 29 июля ожидается переменная облачность, возможны осадки
На внеочередных переговорах Киев пытался отказаться от выполнения подписанных договоренностей
Никонорова: «Надеемся, что преемники Кучмы сделают правильные выводы из опыта его работы в Контактной группе»
В Луганске в честь 1032-летия Крещения Руси провели торжественное богослужение и крестный ход
Перемирие в Донбассе: ВСУ с помощью журналистов готовят фейки для обвинения ДНР и ЛНР
Девушки из ДНР стали победительницами Всероссийского конкурса красоты
«Пушистый скалолаз» нарушил покой жителей Стаханова
Несмотря на перемирие, ВСУ разместили боевую технику у линии соприкосновения
Киев, Донецк и Луганск начали внеочередные переговоры по дополнительным мерам контроля действующего перемирия
Полное прекращение огня: соблюдается ли перемирие в Донбассе?
Глава ДНР о запуске «Стирола» в Горловке: «Если будет обстрел, велик риск экологической катастрофы»
Число летальных случаев от коронавируса в ДНР приближается к сотне
В ДНР горят полигоны с твердыми бытовыми отходами
Рабочие восстановили два магистральных водовода, обстрелянного канала Северский Донец-Донбасс
Глава ДНР раскритиковал работу ГП «Автодор» и ряда городских администраций
Погода в Луганске на день: 28 июля принесет жару +35