В ДНР восстановили поврежденный в результате украинского обстрела водопровод

29 Июль 2020 2020-07-29T12:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Поврежденные в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины магистральные водоводы канала Северский Донец - Донбасс в Горловке полностью восстановлены. Об этом сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Отмечается, что водоснабжение идет в штатном режиме.

- Специалисты Регионального управления по эксплуатации канала КП «Компания «Вода Донбасса» полностью завершили ремонтно-восстановительные работы канала Северский Донец - Донбасс, - говорится в сообщении министерства ЖКХ. - Все три нитки канала запущены в работу. Водоснабжение всех городов Республики восстановлено в прежнем режиме», — сказано в сообщении.

Тем временем, в ДНР зафиксировали первое нарушение перемирие со стороны Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 41 жителя

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 1710 людей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU