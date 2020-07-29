За сутки коронавирус в ДНР выявлен у 41 жителя

29 Июль 2020 2020-07-29T11:39:06+03:00

Коронавирус в ДНР был выявлен у 1710 жителей Фото: Андрей АБРАМОВ

За все время коронавирус в ДНР диагностировали у 1710 людей

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Коронавирус в ДНР выявлен еще у 41 жителя. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Донецкой Народной Республики.

- Два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией обнаружено у прибывших из Украины 17 июля и четырнадцать случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлены у прибывших из Украины 20 июля, - рассказывают в Минздраве Республики. - Другие случаи коронавирусной инфекции обнаружены у лиц контактных с заболевшими ранее. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Отмечается, что за сутки с дважды отрицательным тестом выписано – 17 человек.

За все время коронавирус в ДНР был выявлен у 1710 жителей. Из этого числа 792 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Зарегистрировано 99 летальных случаев. Лечение продолжают 819 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU