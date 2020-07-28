Перемирие в Донбассе: ВСУ с помощью журналистов готовят фейки для обвинения ДНР и ЛНР
Руководство вооруженных формирований Украины привлекло журналистов незалежной для съемок постановочных сюжетов, чтобы обвинить республики Донбасса в срыве договоренностей. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
- Командующий «ООС» генерал Владимир Кравченко обвинил защитников Республик Донбасса в нарушении договоренностей о прекращении огня, вступивших в силу с 00:01 27 июля, - говорит он. - С целью подтверждения сделанного ранее командующим заявления об обстрелах в 30-й бригаде.
Филипоненко отметил, что к линии соприкосновения в Донбассе уже прибыли съемочные группы нескольких телеканалов, включая французское агентство новостей France Presse.
- Согласно утвержденному начальником генштаба Корнийчуком плану работы украинских СМИ в зоне «ООС», с целью повышения качества пропагандистских материалов в бригады оперативно-тактической группировки "Север" направлены дополнительные оперативные группы 72-го и 74-го ИПсО, - отметил представитель оборонного ведомства Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU