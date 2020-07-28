2020-07-28T15:32:37+03:00
Политика

Несмотря на перемирие, ВСУ разместили боевую технику у линии соприкосновения

Технику разместили в жилых секторах села Чермалык и Авдеевки
Екатерина Сорока
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Согласно подписанным допмерам, ВСУ, УНМ ДНР и УНМ ЛНР должны отвести вооружение от жилых секторов. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"Согласно подписанным допмерам, ВСУ, УНМ ДНР и УНМ ЛНР должны отвести вооружение от жилых секторов. Фото: Пресс-центр штаба "ООС"
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Хоть дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе и вступили в действия 27 июля, но уже наследующий день в Управлении Народной милиции ДНР сообщили о размещении боевой техники украинской армии в жилых секторах возле линии соприкосновения.

— Наша разведка отмечает нарушения противником норм международного гуманитарного права. Размещая военную технику ВФУ в жилых районах населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории, украинские боевики ставят под угрозу жизнь и здоровье мирных жителей, — говорится в сообщении ведомства.

Боевую технику противника обнаружили в селе Чермалык к северу-востоку от Мариуполя. Во дворе одного из частных домов стояли две боевые машины пехоты. Еще две бронемашины замечены в подконтрольной Киеву Авдеевке. Оба этих населенных пункта находятся всего в двух километрах от линии фронта.

Напомним, что 27 июля в Донбассе начали действовать дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Стороны конфликта договорились запретить использование какого-либо вооружения, включая стрелковое оружие, проведение наступательных и разведывательно-диверсионных действий, использование любых видов летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в городах, селах и окрестностях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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