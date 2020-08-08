Правозащитники заявляют, что командующий ООС не имел права продлевать самоизоляцию для пересекающих КПВВ в Донбассе

Все въезжающие из ДНР и ЛНР жители обязаны пройти на Украине двухнедельную самоизоляцию или обсервацию. Фото: ГПСУ

В правозащитных организациях «Донбасс SOS» и «Право на защиту» заявляют, что командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко не имел права продлевать с 1 августа самоизоляцию для пересекающих КПВВ в Донбассе.

Проблема возникла в конце июля, когда спикер Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко заявил об отмене самоизоляции для граждан, которые приезжают на Украину из республик Донбасса. Представитель ГПСУ сослался на постановление Кабмина Украины от 22 июля 2020 № 641.

Однако спустя время было объявлено о приказе командующего ООС, которым сохранялась обязанность двухнедельной самоизоляции.

- Командующий ООС не имеет полномочий принимать такое решение, - считают в «Донбасс SOS». – Он может ограничивать въезд на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР) в случае реальной угрозы жизни и здоровью людей, пересекающих линию разграничения. Но ограничивать выезд оттуда людей права не имеет.

На самом деле порядок въезда лиц, перемещение товаров на неподконтрольные территории и выезда из них определяется Кабинетом министров Украины. Соответствующий Порядок был утвержден постановлением КМУ № 815 от 17.07.2019.

Согласно мониторинговым данным БФ «Право на защиту», с начала августа, выполняя данное распоряжение командующего ООС, пограничники отказали в праве на въезд на Украину более 300 жителям ДНР и ЛНР.

- При этом с 1 августа не требуется установление приложения «Дій вдома», а также прохождение обязательной самоизоляции лицам, выезжающим с территории Крыма, – подчеркнули правозащитники.

Впрочем, их заявления никакого воздействия на военных не имеют. Война и коронавирус спишут любое нарушение закона.

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