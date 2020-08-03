На пунктах пропуска в Донбассе Зеленскому мешают украинские генералы

С 1 августа для жителей, пересекающих контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе, сохранилось требование отправляться на 14-дневную самоизоляцию или обсервацию. Об этом гласит приказ командующего операцией объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанта Владимира Кравченко. Таким образом, было дезавуировано прозвучавшее ранее заявление спикера Госпогранслужбы Украины Андрея Демченко об отмене самоизоляция для граждан, которые приезжают на Украину из республик Донбасса.

- Граждане Украины будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» («Действуй дома»), или обсервации, – говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

На КПВВ жителей пустят с условием соблюдения социальной дистанции и в средствах защиты органов дыхания. То есть в масках. Также будет проводиться бесконтактный температурный скрининг тела и опрос на предмет контакта с больными COVID-19.

ФАНТАЗИИ ПРЕЗИДЕНТА О ХАБАХ НА ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ

Решение командующего ООС было озвучено после громкого заявления спикера Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко об отмене самоизоляции для граждан, которые приезжают на Украину из республик Донбасса. После этого пресс-служба ГПСУ «откорректировала» свою сенсационную новость.

- «Партия войны» во властных структурах Украины вновь одержала верх, - считает донецкий политолог Дмитрий Кузьменко.

На этом фоне комично смотрятся фантазии президента Украины Владимира Зеленского о строительстве хабов с магазинами, аптеками и админуслугами на всех КПВВ в Донбассе. Спрашивается, для кого? Ведь сотни тысяч жителей ДНР и ЛНР лишены возможности пересекать линию соприкосновения из-за карантинных ограничений.

Зеленский озвучил свою инициативу 23 июля, когда был в Донбассе вместе с президентом Швейцарской Конфедерации Симонеттой Соммаругой. Гарант отметил, что украинская власть делает все для налаживания коммуникации «между всеми украинцами».

- Зеленский пытается убедить западных партнеров в возможности безопасного вложения денег в инфраструктуру Донбасса, - комментирует Дмитрий Кузьменко. – Тем более, что поездка проходила после договоренности о прекращении с 27 июля обстрелов на линии соприкосновения.

Имитация активности в гуманитарной сфере также нужна президенту Украины, чтобы приблизить дату встречи лидеров стран Нормандского формата.

- Киев всячески пытается изменить последовательность выполнения Минских соглашений, «спустить на тормозах» политический блок договоренностей. В частности, не принимать законы об амнистии и особом статусе, не проводить выборы на неподконтрольной территории до ее занятия украинскими войсками. На новой встрече Зеленский надеется уговорить лидеров России, Германии и Франции в необходимости корректировки «Минска», - отмечает Кузьменко.

ГДЕ ГУМАННОСТЬ, А ГДЕ САМОИЗОЛЯЦИЯ

Сохранение режима двухнедельной самоизоляции, который пролоббировали украинские силовики, усложняет поездки жителей ДНР и ЛНР для получения украинских пенсий, пособий, оформления документов, общения с родными и близкими. Не говоря уже о чисто житейских ситуациях, когда заболел или умер близкий человек.

- Мы с мужем уже пять месяцев не видели дочь и маленького внука, которые живут в Мариуполе, - рассказывает пожилая жительница Макеевки Валентина Петровна. – Не можем помочь им деньгами.

На счетах в «Ощадбанке» у пенсионеров скопилось немало денег. Но воспользоваться услугой онлайн-перевода они не могут.

- Эти банковские карточки сделаны вместе с электронным удостоверением пенсионера. Там нет кода для перевода денег с карточки на карточку, - говорит Валентина Петровна. – В свое время дочь предлагала получить такой код через терминал «Ощадбанка». Но мы побоялись мошенников. Ведь у мужа на старой карточке три года назад обманом сняли несколько тысяч гривен.

Пожилая женщина очень надеется, что Донецк и Киев все же договорятся о нормальной работе пунктов пропуска.

- Ездить на Украину через Россию и назад никакой коронавирус не мешает. Но это дорого и изнурительно. Мы и так натерпелись от шестилетней войны. Теперь нас лишили возможности общаться с родными, которые оказались по ту сторону линии фронта в Донбассе.

РАЗРЕШИЛИ ПРОВОЗИТЬ ДО 50 ТЫСЯЧ ГРИВЕН

Тем временем, в Киеве собираются установить на всех пропускных пунктах на линии разграничения банкоматы и даже отделения «Ощадбанка», чтобы люди могли получать выплаты. Об этом сообщил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» Ростислав Замлинский.

Это в «довесок» к намерению Зеленского построить хабы с магазинами, аптеками и админуслугами.

- За время войны подобные прожекты возникали не раз, но дальше разговоров дело не пошло, - комментирует Дмитрий Кузьменко. – Не стоит надеяться на сдвиги и сейчас. Это достаточно затратный проект. Просто так банкомат в поле не поставишь. Нужно создавать инфраструктуру, обеспечивать безопасность. На это уйдет немало времени.

Хотя политолог не исключает, что Украина может и быстро решить вопрос – с провокационными целями. Чтобы породить волну недовольства пенсионеров в ДНР.

Пока же единственный положительный сдвиг за последние дни со стороны Киева – это разрешение перевозить из Украины в ДНР и ЛНР до 50 тысяч гривен (до 125 тысяч рублей) без подтверждающих документов. Раньше сумма ограничивалась 20 тысячами гривен (50 тысячами рублей).

Сумма, которую можно без ограничений провезти с собой из республики на Украину, осталась прежней – до 50 тысяч гривен.

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