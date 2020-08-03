В Донбассе на КПВВ «Еленовка» открыли гуманитарный коридор

3 Авг. 2020 2020-08-03T09:33:48+03:00

КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителей будут пропускать в течение дня с 9 до 18 часов

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 3 августа, власти ДНР организовали очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда жителей. Пункт пропуска «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь будет работать с 9 до 18 часов.

Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на территории Украины или временно подконтрольной Киеву части Донецкой области. Для въезда в ДНР обязательно наличие разрешения Межведомственного оперативного штаба.

Люди, прибывшие в Республику со стороны Украины, обязаны пройти двухнедельную бесплатную обсервацию в учреждениях здравоохранения.

Напомним, что КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. В последний раз – 31 июля – из ДНР выехали 16 машин и 112 граждан. В Республику въехали 114 человек и 9 автомобилей.

Тем временем, медики отмечают высокий уровень заболеваемости коронавирусом у приехавших из Украины жителей. Опасная инфекция обнаружена у более 50 человек, прибывших в Республику с 25 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Наши испытания окончились, и мы наконец-то вместе»: Продолжение истории одной разлученной семьи

«Комсомолка» вместе с донецким волонтером Андреем Лысенко побывала в гостях у героев публикации [видео] (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU