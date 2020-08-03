В Донбассе на КПВВ «Еленовка» открыли гуманитарный коридор
Сегодня, 3 августа, власти ДНР организовали очередной гуманитарный коридор для въезда и выезда жителей. Пункт пропуска «Еленовка», расположенный на трассе Донецк-Мариуполь будет работать с 9 до 18 часов.
Условия для пересечения границы остались прежние. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на территории Украины или временно подконтрольной Киеву части Донецкой области. Для въезда в ДНР обязательно наличие разрешения Межведомственного оперативного штаба.
Люди, прибывшие в Республику со стороны Украины, обязаны пройти двухнедельную бесплатную обсервацию в учреждениях здравоохранения.
Напомним, что КПВВ «Еленовка» работает два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. В последний раз – 31 июля – из ДНР выехали 16 машин и 112 граждан. В Республику въехали 114 человек и 9 автомобилей.
Тем временем, медики отмечают высокий уровень заболеваемости коронавирусом у приехавших из Украины жителей. Опасная инфекция обнаружена у более 50 человек, прибывших в Республику с 25 июня.
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ИСТОЧНИК KP.RU