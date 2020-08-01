«Наши испытания окончились, и мы наконец-то вместе»: Продолжение истории одной разлученной семьи

История семьи Москаленко была рассказана «Комсомолкой» и привлекла к себе внимание многих.

Родители Алины Москаленко еще в марте уехали к старенькой маме в Авдеевку, откуда все они родом. На территорию, которая находится под Украиной.

Алина – инвалид детства с ДЦП и эпилепсией - осталась дома, дорогу она бы не перенесла. Но выбора у родителей не было – старушка была в очень тяжелом состоянии. Тогда никто не знал, что беспомощная Алина, которая только несколько лет, как встала с инвалидной коляски и не оставалась надолго одна, будет вынуждена ждать родителей четыре долгих месяца.

Родители ее оказались заложниками ситуации с закрытыми блокпостами между ДНР и Украиной. Это раньше между Авдеевкой и Донецком было 20 минут на маршрутке, сейчас же – на Марс проще попасть.

Не единожды глава семейства пробовал подать заявку в штаб, чтобы попасть в списки и выехать к дочери в Донецк, но получал отрицательные ответы. Адресные справки остались в Донецке и стали просроченными еще в апреле, вот только, чтобы их продлить нужно было приехать в Республику. Не раз пробовала подать заявку в штаб и сама Алина, но безрезультатно.

- Не пойму, что происходит. В штаб написал заявление, прислали отписку: типа не так оформлено и уточнили, как оформить. Оформил должным образом, а теперь на их адрес не проходят письма. У меня действительно экстренная ситуация. Застрял у матери под Авдеевкой с супругой. Приезжал на два дня помочь больной матери и брал с собой супругу, нуждающуюся в постоянном постороннем уходе, на тот момент у неё было обострение и ни в коем случае её нельзя было оставлять ни на минуту без контроля, а дома осталась дочь инвалид 1-й группы с детства, которая так же нуждается в постоянном постороннем уходе, - написал мне в Фейсбуке Сергей.

В дело вмешался донецкий волонтер Андрей Лысенко и депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский. Андрей собрал все необходимые документы и лично отвез их в штаб, семья Москаленко наконец-то попала в списки на выезд.

Но это был только первый шаг на пути к воссоединению семьи, ведь родителям Алины, как и всем, кто въезжает со стороны Украины в ДНР, потребовалась 2-х недельная обсервация. За это время положительный тест на коронавирус обнаружился у Натальи – мамы Алины, ее изолировали в отдельную больницу. Казалось, испытаниям этой семьи не будет конца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/793804" frameborder="0"></iframe> История этой семьи не оставила дончан равнодушными.Юлия АНДРИЕНКО

И вот наконец-то в телефонной трубке звучит радостный голос Алины: «Папа едет домой!»

Вместе с Андреем Лысенко едем поздравить семью с воссоединением.

- Для нашей семьи это было настоящее испытание. Наконец-то все позади, надеемся, во вторник с нами уже будет и мама. Хочется сказать спасибо всем, кто переживал о нас и принимал непосредственное участие в воссоединении нашей семьи. А также пожелать всем, кто еще разлучен с близкими, наконец-то встретиться, - говорит Сергей.

А там, в Авдеевке, у Сергея осталась немощная мать. Пока не хочется думать, как туда снова к ней ехать. Здесь, в Донецке, много забот – продлить адресные справки, найти новое жилье (дом, который снимала семья Москаленко, продан), да и Алька поступила в медицинское училище на фельдшера, а это значит новые хлопоты.

- Я за эти четыре месяца разлуки так повзрослела, как будто за четыре года. Научилась быть самостоятельной, а еще узнала, что хороших людей вокруг гораздо больше, чем равнодушных и злых, поэтому все испытания только на пользу, - улыбается она и приглашает нас в августе на церемонию посвящения в студенты. Обещаем с Андреем прийти.

Пока не хочется думать, что со временем снова придется ехать к старенькой матери в Авдеевку.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тем временем, 31 июля был открыт девятый по счету гуманитарный коридор, организованный Донецком и Киевом в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки. В прошлый раз пропуск в таком формате был открыт 27 июля, тогда линию разграничения пересекли более 250 человек.

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