«Пустите ко мне моих родителей»: История одной разлученной семьи

Родители Алины Москаленко еще в марте уехали к старенькой маме в Авдеевку. На территорию, которая находится под Украиной.

Поехал к матери и застрял

Алина – инвалид детства с ДЦП и эпилепсией - осталась дома, дорогу она бы не перенесла. Но выбора у родителей не было – старушка была в очень тяжелом состоянии. Тогда никто не знал, что беспомощная Алина, которая ни разу не оставалась дома надолго одна, будет вынуждена ждать родителей четыре долгих месяца.

Родители ее оказались заложниками ситуации с закрытыми блокпостами между ДНР и Украиной.

Об этой истории я узнала из полного отчаяния письма отца Алины, которое он мне написал в Фейсбук. Вот оно:

«Не пойму, что происходит. В штаб написал заявление, прислали отписку: типа не так оформлено и уточнили, как оформить. Оформил должным образом, а теперь на их адрес не проходят письма. У меня действительно экстренная ситуация. Застрял у матери под Авдеевкой с супругой. Приезжал на два дня помочь больной матери и брал с собой супругу, нуждающуюся в постоянном постороннем уходе и на тот момент у неё было обострение и ни в коем случае её нельзя было оставлять ни на минуту без контроля, а дома осталась дочь инвалид 1-й группы с детства, которая так же нуждается в постоянном постороннем уходе. Эти два дня растянулись на четыре месяца. Ребёнок постоянно находится на краю пропасти, а я не могу достучаться к гуманитарным штабистам. Может знаете, как к ним можно достучаться?»

Эта семья имеет прописку на Украине в Авдеевке, а в Донецк уехали в 2014 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/789949" frameborder="0"></iframe> Ситуация на блок постах с Украиной разлучила донецкую семью с ребенком-инвалидом.Юлия АНДРИЕНКО

Похоже на обмен пленных

В такие минуты мне вспоминаются те, кого ничто не держит с той стороной Донбасса, что под Украиной, там у них нет престарелых родителей, детей или имущества, а потому ничто не мешает заявлять: «Нечего шастать!», «Все, кто хотел, давно определились и переехали». Часто это люди, которые так или иначе относятся к власти и, казалось бы, призваны отстаивать права простых людей. Иначе для чего создавались эти институты?

- Положение с КПВВ мне все больше напоминает обмен пленными – штаб, списки, обсервация, - говорит моя знакомая дончанка Елена. - Мы уже не ропщем, что нарушаются самые базовые человеческие права. Нам отказано в праве быть верными детьми, исполнить свой человеческий долг перед старенькими родителями, разлучены семьи, которые и до этих ограничений виделись нечасто. С каким же удивлением я узнала, что представителям ОБСЕ таких препятствий не чинят – для этого им нужно пройти просто тест на коронавирус, а через 14 дней сделать повторный. К своим же гражданам у нас какие-то садистские меры.

К ситуации Алины через правозащитника удалось подключить Красный Крест и ООН. Но эти организации только руками развели – это не в их силах. Все усложнялась тем, что у семьи Москаленко нет постоянной прописки на территории ДНР, а адресные справки стали просроченными еще в апреле, вот только, чтобы их продлить, необходимо добраться в Донецк.

Каждый день, проведенный Алиной в одиночестве, стоил огромных нервов ее родителям. В любой момент у нее мог случиться приступ, а рядом никого нет.

- Дочь никогда не оставалась так надолго одна. Она вообще только три года назад встала с инвалидной коляски. Для этого мы прошли тяжелый путь – несколько операций, включая - на головном мозге, а затем месяцы реабилитации до самоотречения. Поэтому мы и не стали брать ее с собой в Авдеевку, это было бы испытанием для ее здоровья, - говорит ее отец.

«С гирляндой ночью не так страшно»

К непростой ситуации подключился донецкий волонтер Андрей Лысенко. Вместе с ним мы проведали заложницу создавшейся ситуации. Живет Алина в своем доме, двор за это время густо зарос травой, но в доме девушка поддерживает идеальный порядок – это ей под силу. В углу комнаты замечаю искусственную елку.

Помочь Алине вызвался донецкий волонтер Андрей Лысенко.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мне очень страшно по вечерам одной, включаю гирлянду на елке и вспоминаю дни, когда наша семья была вместе, становится легче, - объясняет Алина, заметив мой удивленный взгляд.

Знают ли дяди в высоких кабинетах, которые никак не договорятся о нормальной работе КПВВ, что где-то в маленьком домике, заросшем сорняками, долгими вечерами, уставившись на огоньки гирлянды, ждет их решения одна больная девушка.

Все это время Алина держит экзамен на выносливость – сама делает покупки, сама готовит кушать, она даже в этом месяце защитила диплом психолога. Вот только то, что для обычного человека сделать элементарно, для нее стоит огромных усилий. Например, поход в магазин, который в 500 метрах от дома, у нее занимает целый час.

Документы в штаб передал волонтер

На тот момент, когда мы были у Алины, вся ее наличность – 50 рублей с горсткой белой мелочи - лежали скромно на спинке дивана. Пенсия – пять тысяч рублей – почти целиком уходит на лекарства, которые принимать ей нужно ежедневно. Андрей Лысенко, заметив это, кроме продуктового набора, оставил девушке деньги.

Бюджет девушки на момент нашего визита.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Я несколько раз пробовала через интернет самостоятельно оставить заявку в штабе, чтобы родителей пустили ко мне. Ответ приходит – отрицательный. Нет достаточных оснований, - девушка растерянно улыбается.

А я думаю, сколько таких, как эта Алина и ее родители, которые никогда не напишут журналисту письмо в Фейсбук, но которые страдают не меньше от создавшейся ситуации.

На следующий день после нашего визита Андрей Лысенко самостоятельно связался со штабом «Здоровое движение», узнал, какой перечень документов необходим, а собрав их, оставил заявку от имени девушки. Остается ждать решения штаба и надеяться, что семья наконец-то встретится.

И совершенно невыносимо думать о том, что главе семейства после всех этих мытарств, вскоре опять потребуется ехать в Авдеевку к умирающей матери, а значит, снова унижаться, нервничать и доказывать свое сыновнее право увидеть мать.

«Комсомолка» обещает обязательно рассказать продолжение этой истории.

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