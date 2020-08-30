Есть ли перспективы у предложения Фокина об особым статусе для всего Донбасса и всеобщей амнистии

87-летний Витольд Фокин назначен в ТКГ для координации переговоров между гражданами Украины. Фото: Скриншот видео youtube.com/tsn

Бывший премьер-министр Украины, замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Витольд Фокин выступил за предоставление особого статуса всей территории Донецкой и Луганской областей. Также он предлагает провести всеобщую амнистию. Об этом 87-летний политик заявил одному из украинских изданий.

Фокин предлагает дать особый статус всему Донбассу, но при этом не менять Конституцию. Отметим, что ДНР и ЛНР считают своими границами всю территорию Донецкой и Луганской областей. Но вряд ли республики захотят получить особый статус вне Конституции. Ведь тогда Украина сможет в любой момент отказаться от закона.

К тому же очевидно, что предложение Фокина «о всем Донбассе» не найдет поддержки и в Киеве. Глава Офиса президента Андрей Ермак и вице-премьер Анатолий Резников не раз высказывались по этому поводу.

На Украине много противников амнистии для защитников ДНР и ЛНР. Но и жители республик против прощения карателей, которые принесли на землю Донбасса смерть, разрушения и страдания.

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