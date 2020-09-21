«Путь Визенталь»: С какими чувствами отмечают в Донбассе День мира

Украинские артиллеристы не жалели снарядов, когда расстреливали из пушек мирные кварталы Луганска. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Известный командир ополчения ЛНР Виталий Киселев продолжает в проекте «Путь Визенталь» на телеканале «Луганск 24» называть имена укронацистов и их западных покровителей, которые могут оказаться на скамье подсудимых международного трибунала.

В новом выпуске ведущий рассказал о том, с какими чувствами отмечают в Донбассе День мира.

- 21 сентября все нормальные люди планеты отмечают День мира. Отмечают его и в Донбассе – с надеждой. Жаль, что вместе с нами не смогут надеяться мои боевые товарищи, павшие в боях с украинскими нацистами. Жаль, что вместе с нами не смогут надеяться тысячи и тысячи моих земляков, которых бандеровцы убили только за то, что они говорили по-русски и чтили память своих предков. Но больше всего жаль, что вместе с нами не будут отмечать день мира наши дети, которых убили твари, - говорит Виталий Киселев.

Он может простить разрушения – война есть война. Умом, но не сердцем осознает неизбежность военных потерь: это неизбывная часть опасной, но славной профессии защитника Родины.

- Но я никогда не приму, никогда не забуду и никогда не прощу бандеровцам смерти наших детей. У этих преступлений сроков давности нет, и не будет, – подчеркивает ведущий передачи.

Он вспоминает Луганский аэропорт. У защитников ЛНР не было другого пути, кроме как взять его. В аэропорту ополченцы увидели горы гильз от артиллерийских снарядов, которыми украинские военные обстреливали Луганск и его окрестности.

- Посмотрите, какое количество снарядов «работалось» по Луганску. Пусть вас не смущает надпись «уменьшенный» на гильзе. Это всего лишь обозначение заряда пороха в ней. Который всегда можно довести до полного. И забросить чугунную болванку с пятью килограммами взрывчатки на 15 километров, - рассказывает Виталий Киселев.

Радиус сплошного поражения осколками у каждого снаряда – 8 метров. Но обычно – больше. Скорострельность гаубицы Д-30 – шесть выстрелов в минуту. Каждые 10 секунд. И таких «фабрик смерти» у нацистов в аэропорту было не меньше десяти. Не считая минометов.

- Мы должны были уничтожить это змеиное гнездо. И мы это сделали. А скоро – переловим и всех гадов, которые оттуда убивали наших детей. И никакая Гаага им не поможет! – говорит ведущий передачи «Путь Визенталь».

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