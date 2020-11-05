Виталий Киселев: Зеленский согласовал с английской разведкой МИ-6 освобождение карателя Маркива, которого осудили в Италии за убийство в Донбассе

Владимир Зеленский во время общения с Маркивом даже маску снял, чтобы продемонстрировать свое истинное лицо. Фото: president.gov.ua

С большой помпой встречали на Украине сержанта Нацгвардии Виталия Маркива, которого освободили из итальянской тюрьмы по решению апелляционного суда Милана. С бывшим карателем из добробата, ранее осужденным в Италии на 24 года за убийство в Донбассе, даже пообщался президент Владимир Зеленский.

- Это победа Украины на международном уровне. Круто, что у нас такие бойцы. Все, что было в наших силах, мы делали, - патетично провозгласил Зеленский.

Действительно, Киев продемонстрировал всему миру, как беспрецедентно цинично можно давить на итальянское правосудие. Для освобождения Маркива незалежная подключила президента, премьер-министра и парламент Италии. И даже Папа Римский не остался в стороне. Сериал «Спрут» с Микеле Плачидо в главной роли отдыхает. После такого прессинга было бы удивительным какое-то иное решение итальянской Фемиды.

3 ноября в Италии суд в Милане оправдал украинского и одновременно итальянского гражданина Виталия Маркива и освободил из-под стражи. Напомним, в 2019 году другой итальянский суд приговорил сержанта добробата к 24 годам лишения свободы. Его обвинили в гибели итальянского фотожурналиста Андреа Роккели, а также российского переводчика Андрея Миронова. Они погибли при минометном обстреле Славянска в 2014 году.

ТРУСОСТЬ И ПРЕДАТЕЛЬСТВО ПРЕЗИДЕНТА

«Комсомолка» попросила прокомментировать решение итальянского суда «Коммуниста» - такой позывной у известного командира донбасского ополчения Виталия Киселева. Он участвовал во многих ключевых сражениях. В 2014-м получил ранение в Славянске. Был заместителем командующего Народной милиции ЛНР. Сейчас ведет передачу «Путь Визенталь» на луганском телевидении. Разоблачает украинских нацистов, рассказывает об их преступлениях. Во многом благодаря информации, собранной командой «Путь Визенталь», каратель Виталий Маркив был задержан в Италии, а затем осужден.

- О преступлениях Маркива мы рассказывали в нашем проекте «Путь Визенталь». За убийство Роккелли карателя осудили на 24 года! Таков был вердикт суда в Италии при беспристрастном рассмотрении. Но последовала апелляция. Она рассматривалась в присутствии министра МВД Украины Авакова. А уж как правильно давить на итальянский суд, министр прекрасно знает. В 2012 году Аваков сам был арестован в Италии по линии Интерпола и… освобожден судом. Ничего не напоминает? И это сегодняшняя «Эвропа»! – восклицает Виталий Киселев.

В Милане глава МВД Украины Арсен Аваков (справа) встречал освобожденного Виталия Маркива, который по такому случаю надел футболку 1-го карательного батальона Нацгвардии. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Команда проекта «Путь Визенталь» обвиняет Маркива не только в убийстве гражданина Италии, журналиста Андреа Роккелли. Украинский нацист также подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в Донбассе – похищениях людей, пытках, издевательствах над мирными гражданами!

- А это помпезное освобождение, встреча с Вовой Зе… Зеленский попросту струсил перед неонацистами и Аваковым. Мое мнение – решение суда по освобождению военного преступника Маркива было согласованно со спецслужбами США и Англии. Почему? – задается вопросом Киселев.

Он говорит, что недавний визит Зеленского в Туманный Альбион и встреча с руководителем разведки МИ-6 Ричардом Муром показали продажность Киева иностранным спецслужбам. МИ-6 имеет большое влияние в Европе, если не сказать, что играет главенствующую роль.

- Считаю, на этой встрече и был согласован вопрос по освобождению Маркива, которого осудили в Италии за убийство в Донбассе. Точнее Вова Зе по «указанию» Авакова включил в повестку этот вопрос. Кстати, на встрече осуждалось участие МИ-6 в усилении разведывательных действий в отношении России, а также политика дискредитации России в СМИ. Украина в очередной раз продемонстрировала свою «государственную независимость». Для Зеленского это верх цинизма и предательства волеизъявления народа, который голосовал за него на выборах президента. Теперь уже очевидно: неонацисты окончательно захватили власть на Украине, - считает командир ополчения.

СОЗДАЕТСЯ «ОБМЕННЫЙ ФОНД»

Виталий Киселев отмечает, что Киев активно участвует в операциях спецслужб США и Великобритании по созданию так называемого «обменного фонда».

- Недавно на территории ЛНР предотвратили похищение сотрудниками СБУ гражданина Италии Андреа Пальмери, общественного деятеля. А задержание в России диверсантов СБУ, которые собирались похитить командира ополчения из Донбасса! Это что? По данным ФСБ РФ его должны были вывезти в Белгородскую область, а оттуда на Украину по контрабандным каналам. Вот вам и обменный фонд, - говорит Киселев.

Ведущий проекта «Путь Визенталь» обращает внимание на еще одну характерную историю. Готовящаяся экстрадиция в США американца Крейга Лэнга, принимавшего участие в боевых действиях в Донбассе в составе «Правого сектора» (группировка запрещена в РФ, ДНР, ЛНР). Его подозревают в совершении двойного убийства, и за это Лэнгу грозит смертная казнь на родине. Отметим, Лэнг - был уволен из армии США за самоволку и проблемы с психикой.

- Напомню, что между Украиной и США нет договора об экстрадиции. Зато есть площадка для торга и обмена нужными личностями, - подчеркивает Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Командир ополчения в Донбассе Виталий Киселев – «Комсомолке»: На украинском нацисте Маркиве больше преступлений, чем убийство итальянского журналиста Роккелли

Ведущий передачи «Путь Визенталь» считает, что приговор итальянского суда в отношении бывшего добробатовца надо оставить в силе (подробнее)