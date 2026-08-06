ВС РФ эвакуировали мирных жителей Константиновки. Фото: Минобороны России

Эвакуированная жительница Константиновки в Донецкой Народной Республике Лидия Деркач рассказала, что ей пришлось жить в подвале два месяца. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Мы были там, пока не сожгли наш дом, пятнадцать украинских дронов прилетело в наш дом, сожгли дотла, мы чудом остались живы, после этого мы два месяца прожили в подвале, - рассказала Деркач.

Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Женщина находится в безопасности благодаря бойцам ВС России.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования Украины расстреливали мирных жителей Константиновки, которые отказывались покидать подвалы собственных домов. Местная жительница Екатерина рассказала, что в районе местной администрации якобы была расстреляна группа людей.

Кроме того, сообщалось, что боевики ВСУ прекратили организованное сопротивление в Красном Лимане ДНР.

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