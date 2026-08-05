ВСУ расстреливали людей, отказавшихся покидать подвалы домов в Константиновке (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно об очередном варварском отношении к мирному населению со стороны боевиков ВСУ. Они расстреливали людей, которые отказались покидать подвалы своих домов в Константиновке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Южной группировки войск ВС РФ со ссылкой на местную жительницу Екатерину.

Она рассказала, что в районе местной администрации якобы была расстреляна группа людей.

В настоящее время эвакуированная жительница Константиновки находится в безопасности.

Ранее сообщалось, что Александр Майский, житель Красноармейска, рассказал, как в 2025 году зимой покинул город на велосипеде. Мужчине удалось беспрепятственно проехать около шести километров до военнослужащих Вооруженных сил России.

Кроме того, сообщалось, что бойцы 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса эвакуировали из Константиновки еще несколько человек.

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