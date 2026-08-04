Под массированным ударом дронов: Российские бойцы вывели еще одну группу мирных жителей из Константиновки

Российские бойцы вывели еще одну группу мирных жителей из Константиновки. Фото: Минобороны России

Военнослужащие Вооруженных сил России продолжают эвакуацию мирных жителей из освобожденной Константиновки в Донецкой Народной Республике. Бойцы 89-го танкового полка совместно с 1442-м гвардейским мотострелковым полком 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса вывели из города еще несколько человек.

В Министерстве обороны РФ рассказали, что во время проведения эвакуации бойцы вместе с мирными жителями попали под массированный удар украинских дронов.

- Прикрывая группу сверху, наши расчеты беспилотных систем уничтожили несколько беспилотников противника. Отличился оператор беспилотных систем с позывным «Орех», который уничтожил БПЛА гексакоптерного типа R-18, перерезав оптоволоконный кабель лопастями своего дрона, а также уничтожил несколько разведывательных и FPV-дронов ВСУ, - рассказали в Минобороны России.

Об эвакуации мирных жителей также рассказал начальник психологической группы 89-го танкового полка 6 МСД с позывным «Юрист».

- Силами 6-й мотострелковой дивизии проводилась эвакуация мирных граждан из населенного пункта Константиновка. Проводилась в том числе силами и нашего полка, принимал участие заместитель командира полка с позывным «Каскад». Много при этой эвакуации было препятствий, трудностей. ВСУ не давали спокойно вывести мирных граждан, постоянно преследуя, атакуя их дронами. И военнослужащие прикладывали максимум усилий, чтобы в первую очередь защитить и обезопасить мирных граждан, которые они выводили с населенного пункта.

«Юрист» добавил, что операция по эвакуации мирных жителей прошла успешно. Людям оказали первую медицинскую помощь, а также накормили горячей пищей и напоили чаем.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Родителей расстреляли боевики ВСУ, а бабушку с внуками спасли российские военные: Как сейчас живет семья, эвакуированная бойцами ВС РФ под Красноармейском

Ирина Геннадьевна и ее внуки сейчас находятся в безопасности и получают всю необходимую помощь (подробнее)