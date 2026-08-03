«Дорога была тяжелая и сложная»: Эвакуированная из Родинского бабушка рассказала, как она и ее внуки в составе двух групп вышла из населенного пункта

Глава ДНР навестил эвакуированную из Родинского семью. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин навестил семью, которую эвакуировали из Родинского. Это бабушка Ирина Геннадьевна и ее внуки - пятилетняя Василиса и трёхлетний Вася. Родители малышей погибли. Мама и папа пытались потушить пожар в доме, но были расстреляны украинскими боевиками.

Сейчас семья уже обустроилась на новом месте - в безопасности.

Ирина Геннадьевна вспоминает, как жили до эвакуации.

Глава ДНР навестил эвакуированную из Родинского семью. Фото: МАКС/Пушилин

- У нас продуктов почти не было. Племянник бегал по пустым домам и искал то, что осталось. Ели только варенье. Было такое, что и просто соленья. Но слава Богу выжили.

Женщина рассказала, что военнослужащие ВС РФ нашли их с детьми уже ближе к теплу и предложили перебраться в безопасное место.

- Всего нас собралось человек 10–12. Нас поделили на две части. В первой шли мы: племянник со своей семьей и я с детками. Дорога была тяжелая и сложная. Но мы поставили перед собой задачу – дойти. И мы дошли, - рассказала Ирина Геннадьевна.

Денис Пушилин приехал к ним не с пустыми руками - подарил женщине цветы, а детям привез игрушки. Малыши сразу же принялись открывать подарки, счастью их не было предела. Они благодарили руководителя Республики за внимание. Еще один приятный сюрприз - теперь у семьи есть новый телевизор, так что ребята могут смотреть любимые мультфильмы.

Глава ДНР навестил эвакуированную из Родинского семью. Фото: МАКС/Пушилин

Глава ДНР поинтересовался у Ирины Геннадьевны, как она себя чувствует. Женщина ответила, что все в порядке и рассказала, что ее внуки совсем скоро пойдут в детский сад.

Пушилин добавил, что сразу после эвакуации семье провели полное обследование и лечение.

- Сразу после эвакуации провели полное обследование и лечение семьи, оформили Ирине Геннадьевне российский паспорт, СНИЛС, ОМС, переселили в квартиру, сейчас решаем вопросы опекунства. Вася и Василиса собираются в детский сад, - рассказывает Глава ДНР. - Дети с бабушкой пережили страшные испытания - сделаем все, чтобы в Республике они чувствовали себя дома.

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