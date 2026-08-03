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НовостиПолитика3 августа 2026 6:28

Житель Красноармейска рассказал, как зимой 2025 года покинул город на велосипеде

Мужчина беспрепятственно проехал около шести километров до военнослужащих ВС РФ
Данил АРМЕЕВ
Житель Красноармейска рассказал, как около шести километров проехал на велосипеде до бойцов ВС РФ зимой 2025 года. Фото: Минобороны РФ

Житель Красноармейска рассказал, как около шести километров проехал на велосипеде до бойцов ВС РФ зимой 2025 года. Фото: Минобороны РФ

Александр Майский, житель Красноармейска, рассказал РИА Новости, как в 2025 году зимой покинул город на велосипеде. Мужчине удалось беспрепятственно проехать около шести километров до военнослужащих Вооруженных сил России.

Житель города работал охранником на местном заводе по производству мяса. В 2024 году предприятие закрылось. Александр жил в бытовке на территории завода. Однако мужчина испытал серьезное нервное напряжение от ситуации в Красноармейске и решил на своем велосипеде покинуть город.

Александр признался, что был счастлив, когда доехал до военнослужащих ВС РФ.

- Я на них увидел российскую форму. Я сразу начал плакать, говорить: «Братики, я проехал». Первое время повторял одно и то же: «Я проехал, я проехал», - рассказал мужчина.

Ранее беженец из Константиновки Данил Бабиков рассказал, что украинские военные, отступая из ранее занятого ими города, взорвали подвал с мирными жителями.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два фургона и микроавтобус украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики.

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