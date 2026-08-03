Житель Красноармейска рассказал, как около шести километров проехал на велосипеде до бойцов ВС РФ зимой 2025 года. Фото: Минобороны РФ

Александр Майский, житель Красноармейска, рассказал РИА Новости, как в 2025 году зимой покинул город на велосипеде. Мужчине удалось беспрепятственно проехать около шести километров до военнослужащих Вооруженных сил России.

Житель города работал охранником на местном заводе по производству мяса. В 2024 году предприятие закрылось. Александр жил в бытовке на территории завода. Однако мужчина испытал серьезное нервное напряжение от ситуации в Красноармейске и решил на своем велосипеде покинуть город.

Александр признался, что был счастлив, когда доехал до военнослужащих ВС РФ.

- Я на них увидел российскую форму. Я сразу начал плакать, говорить: «Братики, я проехал». Первое время повторял одно и то же: «Я проехал, я проехал», - рассказал мужчина.

Ранее беженец из Константиновки Данил Бабиков рассказал, что украинские военные, отступая из ранее занятого ими города, взорвали подвал с мирными жителями.

Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два фургона и микроавтобус украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики.

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