Александр Майский, житель Красноармейска, рассказал РИА Новости, как в 2025 году зимой покинул город на велосипеде. Мужчине удалось беспрепятственно проехать около шести километров до военнослужащих Вооруженных сил России.
Житель города работал охранником на местном заводе по производству мяса. В 2024 году предприятие закрылось. Александр жил в бытовке на территории завода. Однако мужчина испытал серьезное нервное напряжение от ситуации в Красноармейске и решил на своем велосипеде покинуть город.
Александр признался, что был счастлив, когда доехал до военнослужащих ВС РФ.
- Я на них увидел российскую форму. Я сразу начал плакать, говорить: «Братики, я проехал». Первое время повторял одно и то же: «Я проехал, я проехал», - рассказал мужчина.
Ранее беженец из Константиновки Данил Бабиков рассказал, что украинские военные, отступая из ранее занятого ими города, взорвали подвал с мирными жителями.
Кроме того, сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили два фургона и микроавтобус украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики.
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