В Краматорске ВС РФ уничтожили два фургона и микроавтобус ВСУ. Фото: Минобороны России

Вооруженные силы России уничтожили два фургона и микроавтобус украинских боевиков в Краматорске Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

- В ходе воздушной разведки операторы обнаружили вражеские средства, использовавшиеся для перевозки личного состава и материально-технического обеспечения украинских подразделений. FPV-дроны с ювелирной точностью вышли на цели и уничтожили их, - рассказали в военном ведомстве России.

Там добавили, что военнослужащие «Южной» группировки войск ВС РФ продвигаются к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили в Краматорске автозаправку, где заправляли технику ВСУ.

Кроме того, сообщалось, что артиллеристы «Южной» группировки войск вместе с операторами ударных дронов уничтожают пункты управления БПЛА вооруженных формирований Украины в Алексеево-Дружковке.

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