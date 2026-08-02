ВС РФ уверенно освобождают Донбасс. Фото: скриншот видео/ Минобороны РФ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили в Краматорске автозаправку, где заправляли технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

- Операторы FPV-дронов 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают наносить точные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, - говорится в сообщении.

Российский БПЛА в Краматорске уничтожил АЗС, где заправляли технику ВСУ

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ДНР

После удара ВСУ по автобусу Краснодар-Донецк один из пассажиров находится в критическом состоянии (подробнее)