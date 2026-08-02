Российский БПЛА в Краматорске уничтожил АЗС, где заправляли технику ВСУ

Операторы FPV-дронов группировки войск «Центр» уничтожили в Краматорске автозаправку, где заправляли технику ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
- Операторы FPV-дронов 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» продолжают наносить точные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, - говорится в сообщении.
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