За сутки российские подразделения ликвидировали иностранную бронетехнику, десятки автомобилей и артиллерийские орудия ВСУ в ДНР Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают активные боевые действия в ДНР. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, за минувшие сутки российские подразделения добились существенных результатов на нескольких направлениях.

В зоне ответственности группировки войск «Запад» в районе населенного пункта Маяки были нанесены прицельные удары по скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований.

Всего в результате действий группировки противник за сутки лишился более 210 своих военнослужащих, двух американских бронемашин HMMWV, 15 автомобилей и одного артиллерийского орудия.

Существенные успехи достигнуты также подразделениями «Южной» группировки войск, которые провели серию огневых ударов по позициям ВСУ в районах Дружковки, Кондратовки, Краматорска, Николаевки и Славянска.

Эти действия позволили улучшить тактическое положение российских сил. Потери противника на данном направлении составили до 150 военнослужащих, одна немецкая боевая машина пехоты «Marder», 24 автомобиля и одно артиллерийское орудие.

На направлении группировки «Центр» российские подразделения заняли более выгодные позиции после нанесения ударов по опорным пунктам ВСУ в районах Андреевки, Анновки, Водянского, Грузского, Доброполья и Новогригоровки.

В результате огневого воздействия противник потерял более 340 своих солдат, одну американскую бронемашину HMMWV и 11 автомобилей.

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