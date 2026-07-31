ВС РФ уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ в Алексеево-Дружковке в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Артиллеристы «Южной» группировки войск вместе с операторами ударных дронов уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, которые пытаются сдерживать российские штурмовые подразделения. Бойцы зачищают Константиновку и наступают на Дружковском направлении.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в Алексеево-Дружковке ежедневно выявляют и уничтожают несколько замаскированных пунктов управления дронами. Это серьезно ослабляет оборону противника.

Еще два пункта управления уничтожили расчеты орудия М-46, гаубицы «Гиацинт-Б» и удары FPV-дронов 77-го мотострелкового полка.

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР. ВС РФ за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое, Красноярское и Стенки.

Кроме того, ВС РФ рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.

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