Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Артиллеристы «Южной» группировки войск вместе с операторами ударных дронов уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, которые пытаются сдерживать российские штурмовые подразделения. Бойцы зачищают Константиновку и наступают на Дружковском направлении.
Как сообщили в Министерстве обороны России, в Алексеево-Дружковке ежедневно выявляют и уничтожают несколько замаскированных пунктов управления дронами. Это серьезно ослабляет оборону противника.
Еще два пункта управления уничтожили расчеты орудия М-46, гаубицы «Гиацинт-Б» и удары FPV-дронов 77-го мотострелкового полка.
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР. ВС РФ за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое, Красноярское и Стенки.
Кроме того, ВС РФ рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.
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