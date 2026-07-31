Российские войска за неделю освободили шесть населенных пунктов в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 25 по 31 июля 2026 года Вооруженные силы Российской Федерации освободили шесть населенных пунктов в Донецкой Народной Республике.

- На прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» освободили населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Кроме того, бойцы «Южной» группировки войск выбили противника из поселка Стенки. Населенный пункт расположен в Константиновском районе, к юго-востоку от райцентра. Сама Константиновка была освобождена в начале июля.

Отметим, что населенные пункты Шевченко, Светлое и Красноярское находятся на Добропольском направлении. Российским войскам осталось до южных окраин Доброполья более трех километров.

Населенные пункты Торское и Красный Кут находятся на Дружковском направлении. Сейчас российским войскам осталось до окраины города примерно семь километров. Как ранее сообщали в Минобороны России, освобождение Торского имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР. Этот город, расположенный на Добропольском направлении, перешел под полный контроль российских войск 23 июля 2026 года.

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