Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииРоссийский паспортВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика30 июля 2026 9:25

ВС РФ освободили поселок Красноярское в ДНР

Группировка войск «Центр» освободила еще один населенный пункт у Доброполья в ДНР
Владислав ГУЩИН
ВС РФ освободили поселок Красноярское в ДНР (архивное фото)

ВС РФ освободили поселок Красноярское в ДНР (архивное фото)

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из поселка Красноярское.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Группировка войск «Центр» освободила еще один населенный пункт у Доброполья в ДНР

Группировка войск «Центр» освободила еще один населенный пункт у Доброполья в ДНР

Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что российские силы нанесли удары по десяти бригадам вооруженных формирований Украины у Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и 11 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бойцы ВС РФ рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР

Освобождение Белицкого открыло путь к Доброполью - важному логистическому узлу ВСУ (подробнее)