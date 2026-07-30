ВС РФ освободили поселок Красноярское в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Бойцы группировки войск «Центр» выбили противника из поселка Красноярское.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Красноярское Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Группировка войск «Центр» освободила еще один населенный пункт у Доброполья в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что российские силы нанесли удары по десяти бригадам вооруженных формирований Украины у Новониколаевки, Анновки, Водянского, Матяшево, Сергеевки и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и 11 автомобилей.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Светлое в Донецкой Народной Республике. Поселок находится в 4,5 километрах от южных окраин Доброполья.

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