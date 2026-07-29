Бойцы ВС РФ рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Военнослужащие 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск «Центр» рассказали новые подробности освобождения Белицкого в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, этот город, расположенный на Добропольском направлении, перешел под полный контроль российских войск 23 июля 2026 года. Он являлся ключевым опорным пунктом противника на подступах к Доброполью. Из-за плотной жилой застройки бои здесь носили характер ожесточенных уличных столкновений, в ходе которых украинские формирования превратили практически каждый дом в хорошо укрепленную огневую точку.

Перед началом непосредственного штурма российские артиллерийские подразделения и расчеты беспилотных систем нанесли серию массированных ударов по выявленным позициям украинских войск, их опорным пунктам, а также по маршрутам подвоза боеприпасов и провизии. Российские бойцы преодолевали обширные открытые участки местности, которые находились под непрерывным воздействием вражеских FPV-дронов. Штурмовики умело использовали естественные складки местности, дожидались наиболее благоприятных погодных условий, усложнявших работу авиации противника, и вели плотный стрелковый огонь по воздушным целям, чтобы успешно прорваться к укрытиям и лесополосам для дальнейшего накопления сил.

Сам штурм городских кварталов осуществлялся силами малых мобильных групп. Российские военнослужащие последовательно заходили в здания и зачищали их от сил противника. Для подавления и уничтожения наиболее укрепленных огневых точек в условиях плотных городских боев штурмовики активно применяли ручные гранаты и противотанковые мины. Благодаря слаженным и решительным действиям пехоты при эффективной поддержке разведывательной и ударной беспилотной авиации Белицкое было полностью очищено от вооруженных формирований Украины.

- Освобождение этого населенного пункта создало условия для дальнейшего наступления на Доброполье - важный логистический узел противника, - сообщили в Минобороны России.

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