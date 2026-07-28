ВС РФ освободили Красный Кут в районе Дружковки в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Красный Кут в районе Дружковки в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Красный Кут Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили Красный Кут в районе Дружковки в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли удары по четырем бригадам вооруженных формирований Украины в районах Грузского, Сергеевки, Новоандреевки, Светлого, Доброполья, Рубежного в Донецкой Народной Республике и Ивановки в Днепропетровской области.

В зоне ответственности российской группировки ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, бронемашину, автомобиль и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы Российской Федерации освободили Торское на Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Село расположено в шести километрах от северных окраин Дружковки.

Кроме того, освобождение населенного пункта Торское имеет важное тактическое значение для дальнейшего продвижения штурмовых подразделений группировки войск «Центр» и освобождения территории ДНР.

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