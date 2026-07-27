ВС РФ освободили Торское на Дружковском направлении в ДНР (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Торское на Дружковском направлении в Донецкой Народной Республике. Село расположено в шести километрах от северных окраин Дружковки.

- Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

Там добавили, что за сутки бойцы группировки войск «Центр» нанесли удары по девяти бригадам вооруженных формирований Украины в районах Ивановки в Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки в Донецкой Народной Республике.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 365 военнослужащих, три бронемашины и три автомобиля.

Ранее сообщалось, что операторы дронов 25-й армии группировки войск «Запад» продолжают нарушать планы противника на Краснолиманском направлении. Ударные беспилотники работают по военной технике, укрытиям и живой силе ВСУ.

Кроме того, в Ореховатке Краматорского района воздушная разведка засекла американский «Хамви», который перевозил живую силу и грузы для ВСУ. Ударные дроны 123-й бригады вывели машину из строя без возможности восстановления. Еще один «Хамви» уничтожили операторы 7-й бригады в Славянске.

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