ВС РФ освободили Шевченко на Добропольском направлении в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Российской Федерации освободили Шевченко на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике.

- Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, - сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили Шевченко на Добропольском направлении в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Там добавили, что за сутки ВС РФ нанесли поражение 12 бригадам вооруженных формирований Украины в районах Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Новоандреевки, Сергеевки, Золотого Колодезя, Светлого, Новониколаевки в Донецкой Народной Республике и Сухарева Балки в Днепропетровской области.

На данном направлении ВС РФ за сутки уничтожили до 370 военнослужащих, пять автомобилей, артсистему и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что на Краматорском направлении российские ударные дроны продолжают уничтожать пункты управления беспилотниками противника, которые мешают продвижению штурмовых подразделений. В Николаевке разведчики засекли замаскированный пункт в лесополосе. С коптера сбросили боеприпас. После чего начался пожар, потом детонация внутри укрытия. В Кондратовке укрытие с расчетом БПЛА атаковали дронами с осколочно-фугасной боевой частью.

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