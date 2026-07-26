Расчеты дронов ВС РФ уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

На Краматорском направлении российские ударные дроны продолжают разрушать пункты управления беспилотниками противника, которые мешают продвижению штурмовых подразделений. Об этом сообщили в Минобороны России.

В Николаевке разведчики засекли замаскированный пункт в лесополосе. С коптера сбросили боеприпас. После чего начался пожар, потом детонация внутри укрытия. В Кондратовке укрытие с расчетом БПЛА атаковали дронами с осколочно-фугасной боевой частью. Обе цели уничтожены вместе с оборудованием и личным составом.

Ранее сообщалось, что группировка войск «Центр» за неделю освободила два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. ВС РФ выбили противника из населенного пункта Ленина и города Белицкое.

Кроме того, первые российские штурмовые отряды зашли на окраину поселка городского типа Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике.

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