Штурмовые отряды ВС РФ зашли на окраину Алексеево-Дружковки в ДНР (архивное фото) Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Первые российские штурмовые отряды зашли на окраину поселка городского типа Алексеево-Дружковка в Донецкой Народной Республике. Российские бойцы вступили в стрелковый бой и в настоящее время оттесняют противника к центру населенного пункта. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как сообщил временно исполняющий обязанности начальника штаба батальона 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Лис, продвижение российских штурмовиков осуществляется при плотной поддержке танковых подразделений и операторов беспилотных летательных аппаратов. Благодаря постоянному воздушному мониторингу любое движение противника на данном участке находится под полным визуальным контролем и оперативно пресекается.

- Как только выявляются какие-то группы сосредоточения противника или опорные группы, по ним наносится как огневое поражение танками с закрытых позиций, артиллерией и дронами, - сказал он.

Поселок Алексеево-Дружковка расположен на севере Донецкой Народной Республики, непосредственно между городами Константиновка и Дружковка.

Ранее Минобороны России показало кадры освобождения Белицкого в Донецкой Народной Республике. Успех штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во многом предопределила ювелирная работа операторов беспилотных летательных аппаратов из специального отряда «Вега», которые сумели парализовать оборону противника с воздуха.

Кроме того, с 18 по 24 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны вооруженных формирований Украины. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по 11 бригадам противника в Донецкой Народной Республике.

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