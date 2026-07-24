«Южная» группировка войск за неделю продвинулась в глубину обороны ВСУ в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

С 18 по 24 июля 2026 года бойцы «Южной» группировки войск продвинулись в глубину обороны вооруженных формирований Украины. Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по 11 бригадам противника в Донецкой Народной Республике.

- Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1175 военнослужащих, 23 боевые бронированные машины, 174 автомобиля и 17 орудий полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что Минобороны России показало кадры освобождения Белицкого в Донецкой Народной Республике. Успех штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во многом предопределила ювелирная работа операторов беспилотных летательных аппаратов из специального отряда «Вега», которые сумели парализовать оборону противника с воздуха.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВС РФ освободили Белицкое на Добропольском направлении в ДНР

Российские войска уничтожили станцию радиоэлектронной разведки и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 ВСУ (подробнее)