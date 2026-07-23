Минобороны России показало кадры освобождения Белицкого в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство обороны Российской Федерации показало кадры освобождения Белицкого в Донецкой Народной Республике. Успех штурмовых подразделений группировки войск «Центр» во многом предопределила ювелирная работа операторов беспилотных летательных аппаратов из специального отряда «Вега», которые сумели парализовать оборону противника с воздуха.

Специалисты беспилотной авиации устроили для украинских формирований настоящий логистический коллапс. Проводя непрерывную воздушную разведку, операторы отряда оперативно выявляли и точечно уничтожали любые попытки подвоза резервов и боеприпасов. Под удары российских FPV-дронов попадали не только бронетехника и тяжелые гексакоптеры снабжения противника, но и наземные роботизированные платформы, которые враг пытался использовать для доставки грузов на передовую.

Минобороны РФ показало кадры, как спецназ БПЛА помог освободить Белицкое в ДНР

Помимо разрушения логистических цепочек, бойцы отряда «Вега» развернули активную борьбу с вражескими беспилотниками в небе. Операторы дронов-перехватчиков массово уничтожали украинские камикадзе прямо на подлете к позициям, обеспечивая надежный воздушный купол над российскими бойцами. Оставшись без снабжения, боеприпасов и поддержки с воздуха, подразделения ВСУ потеряли боеспособность и не смогли сдержать натиск. Штурмовые группы группировки войск «Центр» нарастили давление, выбили противника с позиций и установили полный контроль над Белицким.

Напомним, что в Минобороны России сообщили об освобождении города в ДНР 23 июля 2026 года.

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