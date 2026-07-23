Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки российские войска улучшили свои позиции в ДНР. Группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи. Кроме того, ВС РФ нанесли удары по ВСУ у Татьяновки в ДНР.

Как сообщили в Минобороны России, российская группировка уничтожила до 210 военнослужащих ВСУ, бронемашину, 13 автомобилей, две артсистемы и РСЗО «Верба».

Напомним, что группировка войск «Запад» находится в ДНР и Харьковской области.

Тем временем бойцы «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Российские войска нанесли поражение четырем бригадам вооруженных формирований Украины у Славянска, Малотарановки, Краматорска, Николаевки и Дружковки в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки противник потерял свыше 140 человек личного состава, четыре бронемашины, 31 автомобиль и четыре артиллерийских орудия.

На другом направлении бойцы группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Кроме того, ВС РФ нанесли огневое поражение пяти бригадам ВСУ в районах Веровки, Рубежного, Светлого и Доброполья в Донецкой Народной Республике.

В зоне ответственности группировки войск «Центр» противник потерял до 240 военнослужащих, три бронемашины, четыре автомобиля, три артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

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